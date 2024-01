Blitz del Tolfa: batte in trasferta la capolista Urbetevere e riapre il campionato • Terzo Binario News

Il Santa Marinella espugna Canale con il solito Tabarini: 1-0

Il Tolfa riaccende per sé e per le altre la corsa al primo posto del girone A di promozione. Con il successo per 1-0 alla Pisana contro la capolista Urbetevere, i collinari hanno riaperto il discorso per la vetta visto che i romani sono rimasti fermi 40 punti e il Palocco (sorpresa del campionato finora insieme ai biancorossi) ringrazia visto che appaia il Tolfa a 39 sebbene sia stato battuto a domicilio dal Ronciglione e il turno si è rivelato superfavorevole alla compagine di Roberto Macaluso per via del 3-3 di Soriano con cui il Borgo Palidoro ha fermato la Sorianese, che di punti ne ha 37.

Zitto zitto si rifà sotto anche il Santa Marinella che ha vinto 1-0 a Canale Monterano grazie al 21esimo timbro del bomber Giuseppe Tabarini che vale la quinta posizione a 35 punti ma ad appena cinque lunghezze dalla capolista oltre al quarto successo consecutivo.

Tornando al confronto della prima di ritorno, i biancogialloblù sono rimasti in dieci a metà primo tempo per il rosso a Christian Rosalba, con il secondo giallo arrivato per uno sgambetto a Damiano Pasquini.

I biancorossi di Roberto Macaluso sbancano via della Pisana grazie ad una rete ad un quarto dalla fine del giovane Alessandro Rosati su assist di Matteo Piano dopo un’azione insistita. Entrambi sono entrambi nella ripresa.

Dice un soddisfatto Macaluso: «L’importante era non perdere – spiega il mister – ma siamo andati per vincere e ci siamo riusciti. Contro il Parioli si è perso solo per demerito nostro, qui il successo è meritato. La gara è stata condizionata dal doppio giallo ma stavamo facendo il nostro gioco di possesso e inserimenti ma dovevamo sfruttare meglio i palloni utili nel finale. Complimenti alla squadra per l’ennesima prestazione eccellente». In campo solita squadra giovane che ha concesso ai fratelli Trincia, gli ex di lusso, appena due tiri in porta. «Ha segnato un classe 2005 con cinque under in campo dall’inizio. Questo è lo spirito di società e squadra, consci di trovarsi oltre le aspettative iniziali. C’è applicazione durante la settimana, i ragazzi stanno maturando ed è questo l’obiettivo che si vuole perseguire restando sempre umili» conclude l’allenatore.

Il Santa Marinella centra la vittoria con il minimo sforzo grazie al solito Tabarini che segna ad un quarto dalla fine sbancando Canale Monterano ed infila la quarta vittoria consecutiva. «Al netto delle difficoltà di campo – dice mister Emiliano Cafarelli – avevamo cambiato qualcosa in settimana e la squadra ha saputo seguire i dettami, resisi necessari per affrontare al meglio una gara dove il nostro tasso tecnico sarebbe stato azzerato o quasi. È stata una partita dove hanno dominato le seconde palle, i riflessi e la prontezza. Due occasioni iniziali le abbiamo fallite portandocela per le lunghe. Però la vittoria è arrivata grazie alla voglia di lottare e sicuramente è stata una giornata favorevole in virtù dei risultati delle altre pretendenti al vertice».

Domenica prossima sfide casalinghe per le due compagini locali. Il Tolfa ospita la traballante Polisportiva Ostiense mentre allo stadio Fronti c’è la sfida più importante della giornata visto che il Santa Marinella ospita il Palocco secondo della classe. Vista la distanza di quattro punti i rossoblù sono obbligati a vincere per rientrare pienamente in corsa.