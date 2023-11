Blitz dei Carabinieri nella periferia di Roma, tre arresti e sequestri di stupefacenti • Terzo Binario News

A finire in manette un uomo, una donna e un ragazzo di 20anni

ROMA – I Carabinieri della Stazione Roma Cinecittà, con il supporto dei colleghi della Compagnia Roma Casilina, hanno eseguito un servizio coordinato di controllo straordinario del territorio nei quartieri Don Bosco, Cinecittà Est e Appio Claudio, con particolare riferimento alle aree in prossimità al parco degli Acquedotti ed alle fermate metro della linea A, finalizzato alla prevenzione e alla repressione di ogni forma di illegalità e degrado.

Ad esito delle attività tre persone sono state arrestate: due, un uomo ed una donna, fermate a bordo di un’autovettura e trovate in possesso di 8 panetti di hashish, per un peso complessivo di 500 g, e 7.880 euro in contanti; e un 20enne romano che, nonostante fosse sottoposto agli arresti domiciliari, è stato trovato fuori dalla propria abitazione senza alcuna autorizzazione o valido motivo.

I Carabinieri hanno anche denunciato un 46enne romano che, fermato nel corso di un posto di controllo alla circolazione stradale, ha iniziato ad offendere i militari con frasi oltraggiose.

Due giovani, infine, sono stati sanzionati perché trovati in possesso di modiche quantità di sostanza stupefacente, tra hashish ed eroina.

In totale, i Carabinieri hanno identificato 68 persone e eseguito verifiche su 39 veicoli e presso 2 esercizi pubblici.