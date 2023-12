Blitz dei Carabinieri a Roma, sanzionate anche due attività per carenze igieniche • Terzo Binario News

Blitz dei Carabinier a Roma, sanzionate anche due attività per carenze igieniche

I Carabinieri della Compagnia Roma Piazza Dante, con il supporto dei Carabinieri del Gruppo di Roma e quelli del Nucleo Cinofili di Santa Maria di Galeria, hanno effettuato un servizio di controllo straordinario, mirato al contrasto di ogni forma di illegalità e degrado, in tutta l’area della stazione Termini.

In manette sono finiti: un cittadino tunisino sorpreso a cedere alcune dosi di hashish ad un giovane; un cittadino cubano bloccato appena dopo aver rubato capi di abbigliamento, per un valore complessivo di circa 400 euro, da un negozio in via Giovanni Giolitti; un cittadino del Gambia trovato in possesso di dosi di hashish.

I Carabinieri della Compagnia Roma Casilina hanno effettuato controlli nei quartieri Torpignattara, Pigneto, Labicano – Prenestino, con particolare riferimento alle aree prossime al parco “Villa De Santis” ed alle fermate della metro C – Pigneto, Malatesta, Teano. Nel corso del servizio due cittadini tunisini sono stati arrestati perché sorpresi a cedere alcune dosi di droga ad un acquirente. Fermati e perquisiti, sono stati trovati in possesso di 20 g di cocaina e 72 dosi di crack, oltre che alla somma contante di 300 euro.

I Carabinieri hanno anche denunciato un cittadino italiano trovato alla guida di uno scooter risultato rubato e un cittadino italiano che, nonostante fosse sottoposto agli arresti domiciliari, è stato sorpreso fuori dalla propria abitazione senza alcun permesso o valido motivo.

I Carabinieri della Stazione Roma Torpignattara, inoltre, con il supporto dei colleghi del NAS di Roma, hanno sanzionato, per un totale di 4.000 euro, il titolare di un negozio di vendita di frutta e il titolare di una pizzeria – kebab per carenze igienico-sanitarie e mancati adempimenti “Haccp”.

In totale, i Carabinieri hanno identificato 247 persone e eseguito verifiche su 105 veicoli e 11 attività commerciali.