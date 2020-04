Blitz antidroga dei carabinieri: due arresti - Terzo Binario News

In poche ore, i carabinieri della Compagnia di Frascati hanno arrestato due persone con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Ad esito di un mirato servizio di osservazione, i Carabinieri della Stazione di Roma Tor Vergata hanno perquisito l’abitazione di 45enne romano, già noto per i suoi precedenti negli ambienti della droga, rinvenendo 350 g di hashish, occultati all’interno della camera da letto dell’uomo.

Qualche ora dopo, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Frascati hanno eseguito un blitz nell’abitazione di un 38enne romano in via Agostino Mitelli a Tor Bella Monaca. L’uomo, senza occupazione e con precedenti, è stato trovato in possesso di 50 dosi di cocaina, alcune dosi di hashish e un bilancino di precisione.

Gli arrestati sono stati sottoposti agli arresti domiciliari nelle rispettive abitazioni, in attesa del rito direttissimo.