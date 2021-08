"Black out peggio del Covid: migliaia di euro di danni e silenzio da Comune di Ladispoli" - Terzo Binario News

Attacco frontale di Mauro della pizzeria Landi che racconta cosa è accaduto all’attività di famiglia su via Regina Margherita

Dire che sono furiosi è poco. Una frase è emblematica: “Peggio il black out di Ferragosto rispetto alla pandemia”. A parlare è Mauro della pizzeria Landi, uno dei ristoratori storici di Ladispoli che ha visto andare in fumo gli incassi del periodo dell’anno su cui si puntava maggiormente. E non è il solo a lamentarsi.

“Dovevano essere i giorni della ripresa, di quelli che raddrizzano una stagione difficile – dice Mauro – e invece siamo alla conta dei danni”.

Il ristoratore ripercorre le tappe di questi due giorni: “Una volta saltata la corrente, e da palazzo Falcone dovranno dare delle risposte sul perché sia successo, è arrivato il gruppo elettrogeno. Io abito sotto al ristorante e il generatore l’hanno messo sotto le nostre finestre. Impossibile lavorare, per via del fumo e del rumore assordante, e altrettanto impossibile dormire”.

Al telefono sembra che in sottofondo ci sia lo scroscio d’acqua di una doccia.

La conseguenza vera del danno elettrico si è fatta sentire subito dopo: “Intanto la corrente non basta ad alimentare i frigo, il che ci ha costretto a gettare via il cibo. avevamo prenotati 200 coperti, sono venuti in 60 ma costretti poi a scappare. E poi nessuno sarebbe disposto a mangiare senza poter parlare con gli altri commensali per il troppo rumore. Non lo farei neanch’io, e neanche di fronte a un pranzo gratis”.

Peggio di tutto però il disinteresse delle istituzioni verso queste attività così danneggiate: “Abbiamo perso guadagni per 5-6 mila euro al giorno e mi chiedo, insieme agli altri esercenti, chi li rimborserà. E nessuno dal Comune si è fatto vivo, tranne il consigliere Giovanni Ardita. Evidentemente lo Street Food conta più di noi, perché fa soldi veri che certo non lascia sul territorio”.

E ora che succede? “Che forse l’azienda elettrica domani procede con dei lavori di ripristino ma intanto i giorni migliori di lavoro se ne sono andati e nel silenzio generale. Rimarranno le spese da sostenere e la rabbia, questo rimane” conclude Mauro della pizzeria Landi.

a.v.