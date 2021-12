Bitti: "Variazione nel bilancio di Ladispoli per persone fragili e famiglie in difficoltà" - Terzo Binario News

“L’obiettivo è quello di utilizzare velocemente e, soprattutto, bene le risorse a disposizione, perché dietro ogni numero ci sono le persone più fragili e le famiglie che convivono con la disabilità, la povertà educativa e materiale, la violenza domestica, la solitudine”.

Con queste parole l’assessore alle politiche sociali, Fiovo Bitti, ha commentato la serie di importanti variazioni sui capitoli di bilancio relative ai servizi sociali effettuate dall’Amministrazione del sindaco Alessandro Grando e comunicate nell’ultima seduta di Consiglio comunale.

“L’accelerazione di queste settimane sul Piano sociale di zona, lo strumento messo a punto dai comuni di Ladispoli e di Cerveteri con il confronto costante con tutto il Terzo settore e le parti sociali, ci ha permesso – ha proseguito Bitti – di mettere in campo risorse importanti, venendo così incontro alle esigenze del territorio, dopo le note difficoltà degli anni passati.

Spendere le risorse del Distretto è fondamentale per evitare tagli da parte della Regione Lazio, la quale eroga gli stanziamenti in rapporto alla spesa effettiva. Con il recupero di fondi non spesi nel 2018, nel 2019 e nel 2020, ci siamo messi in condizione di rafforzare da subito i servizi sociali dove è maggiore la richiesta dei cittadini. Allo stesso tempo, abbiamo programmato le gare per l’affidamento alle cooperative dei servizi per il 2022, un passaggio decisivo per dare serenità alle famiglie e agli stessi operatori. Nel frattempo – ha concluso Bitti – per venire incontro ai nuclei familiari che maggiormente hanno sofferto per il Covid-19, sono stati erogati buoni spesa per 230mila euro, con le famiglie, oltre mille, che avranno a disposizione fra i 150 e i 350 euro, mentre è ancora aperto il bando per i buoni affitto, con circa 194mila euro stanziati”.