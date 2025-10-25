Biscotto e Kenya, entrambi aspettano famiglie che li amino • Terzo Binario News

Si chiama BISCOTTO questo dolcissimo segugio maremmano di taglia media nato 6.10.2021.Cerca una casa e amore per sempre.

BISCOTTO E’ ADOTTABILE ANCHE A DISTANZA

Venite a conoscerlo, previo appuntamento, presso il rifugio della

Lega Nazionale per la Difesa del Cane Milano

Via Martiri di Cefalonia 18 – SEGRATE (Mi)

tel. 02 21 37 864 cell 334 8585297

rifugio@legadelcanemi.it www.legadelcanemi.it siamo in FB e X @LNDC_MI INSTAGRAM

aperto tutti i giorni, tutto l’anno

dalle 9,30 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 17,00

Donaci il tuo 5 X mille, con un piccolo gesto potrai darci un grande aiuto

Codice Fiscale: 97441440159.



KENYA ha 4 anni ed è una rinuncia di proprietà, è una taglia media (18 kg) educatissima, socializzata e adatta anche a famiglie con bambini. Va al guinzaglio, non sporca in casa, bravissima in auto. La sua colpa , non è di razza, non é cucciolo, é taglia media , abbandonata dalla sua famiglia come una scarpa vecchia e non arriva dal sud quindi non fa abbastanza pena. Per info whatsapp: Tiziana 3382957292 Maurizio 3356359295

