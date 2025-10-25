 Biscotto e Kenya, entrambi aspettano famiglie che li amino • Terzo Binario News

Biscotto e Kenya, entrambi aspettano famiglie che li amino

Ott 25, 2025 | Animali, Associazionismo, Sociale

Si  chiama BISCOTTO  questo dolcissimo segugio maremmano di taglia media nato 6.10.2021.Cerca una casa e amore per sempre.

BISCOTTO E’ ADOTTABILE ANCHE A DISTANZA

Venite a conoscerlo, previo appuntamento,  presso il rifugio della
Lega Nazionale per la Difesa del  Cane Milano
Via  Martiri di Cefalonia   18  –  SEGRATE  (Mi)
tel.  02  21 37 864   cell 334 8585297  
rifugio@legadelcanemi.it      www.legadelcanemi.it siamo in FB   e    X  @LNDC_MI   INSTAGRAM
aperto tutti i giorni, tutto l’anno
dalle 9,30 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 17,00
Donaci il tuo 5 X mille, con un piccolo gesto potrai darci un grande aiuto
Codice Fiscale: 97441440159.


KENYA ha 4 anni ed è una rinuncia di proprietà, è una taglia media (18 kg) educatissima, socializzata e adatta anche a famiglie con bambini. Va al guinzaglio, non sporca in casa, bravissima in auto. La sua colpa , non è di razza, non é cucciolo, é taglia media , abbandonata dalla sua famiglia come una scarpa vecchia e non arriva dal sud quindi non fa abbastanza pena. Per info whatsapp: Tiziana 3382957292 Maurizio 3356359295