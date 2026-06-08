Bioma: "Piante secche alla Frasca, buttati fondi Pnrr" • Terzo Binario News

Ancora una volta il PNRR – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che dovrebbe “Tutelare e valorizzare il verde urbano ed extraurbano”, si trasforma in una tragedia per la Biodiversità italiana.

Nonostante i nostri ripetuti comunicati stampa dove suggerivamo di NON procedere alla messa a dimora di piante e arbusti in un periodo non adatto, vista la vicinanza dell’estate, i nostri avvertimenti non sono stati ascoltati.

Il risultato è sotto gli occhi di tutti: 7,37 ettari del Monumento Naturale La Frasca trasformati in una distesa di piante secche e cannucce, i tutori che avrebbero dovuto sostenere gli alberi nei primi anni dell’impianto forestale.

L’area è divisa in due lotti:

LOTTO LRN_1: 2,44 Ha LOTTO LRN_6: 4,93 Ha

Nel solo Lotto LRN_6 abbiamo verificato che, delle 3.588 piante e 1.342 arbusti originariamente previsti, la quasi totalità degli esemplari messi a dimora è morta. Tra questi figurano principalmente querce, aceri, frassini e altre specie mediterranee.

A questi si aggiungono i giovani alberi di pino, specie che neppure risultava nell’elenco previsto dal progetto.

Ci aspettiamo una risposta immediata dalle istituzioni :Città Metropolitana di Roma Capitale e MASE e dagli enti responsabili, davanti a questo disastro ambientale ed economico.

Sono fondi PNRR, quindi soldi pubblici, buttati. E sono migliaia di alberi morti prima ancora di poter dare ossigeno e ombra alla città.

Bioma