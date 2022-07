Biografie letterarie, a Santa Marinella il primo festival: si comincia sabato • Terzo Binario News

L’incontro d’esordio al porticciolo turistico sarà su Guglielmo Marconi

L ‘estate culturale di Santa Marinella prosegue con il primo Festival delle Biografie letterarie, che si svolgerà dal 9 luglio al 6 agosto presso il Porticciolo turistico.

“Parole al porto. Grandi vite, grandi storie” questo il titolo scelto per l’interessante manifestazione che sarà ospitata il sabato sera sulla suggestiva terrazza del Porto di Santa Marinella, ideata da Daniela Grandi e Alessia Occhialini, con la collaborazione del Comune di Santa Marinella, del Sindaco Pietro Tidei e delle Consigliere Maura Chegia e Paola Fratarcangeli

Duplice l’ambizione del Festival: la prima è quella di mettere in primo piano un genere letterario molto amato dal pubblico che fino ad oggi non aveva un suo spazio privilegiato, un suo festival, la seconda, forse più importante, è quella di raccontare donne e uomini che si sono distinti nel campo della cultura, della scienza, della politica e dello spettacolo. Esplorare i loro percorsi di vita è sembrato un bel modo per reagire al periodo di crisi che stiamo attraversando.

Ripercorrere il cammino di Guglielmo Marconi che lotta per difendere un’intuizione, o di Lucio Dalla che insegue una passione, non può che essere di ispirazione per tutti noi.

Partendo dal presupposto che ogni percorso di vita è sempre ricco di fascinazione e foriero di riflessioni, “Parole al porto” punta a intrattenere e divertire attraverso “lezioni aperte” in cui la platea interagisce per carpire sia i segreti dei personaggi raccontati che quelli di chi li racconta.

Gli incontri, di 50 minuti debutteranno sabato 9 alle ore 21,30 con Wireless. Scienza, amori e avventure di Guglielmo Marconi di Riccardo Chiaberge (Garzanti). L’ autore Riccardo Chiaberge e Alessandra Sardoni giornalista di La7 raccontano Guglielmo Marconi.

“Raffaella Carrà. Una leggenda in tre minuti” il tema dell’incontro del 16 luglio con Antimo Verde, Francesco D’Amato e Elena Malizia che ripercorreranno la vita di una delle più amate artiste cantanti, ballerine e conduttrici italiane

Il 23 luglio sarà la volta di “Elisabetta e le altre” di Eva Grippa, che con il giornalista Alessio Orsingher. Racconterà la vita della Regina Elisabetta.

” Pasolini e Moravia “. Due volti dello scandalo. di Renzo Paris (Einaudi) il tema dell’incontro del 30 luglio L’autore Renzo Paris e Marilena Vinci di Mediaset parleranno al pubblico dei due grandi scrittori della letteratura italiana del 900.

Il 6 agosto infine sarà la volta di “Lucio Dalla. Immagini e racconti di una vita profonda come il mare di Massimo Poggini. L’autore e la giornalista Martina Riva racconteranno la vita del famosissimo cantautore.