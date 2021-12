Biogas, Tedesco e Magliani: "Il Pincio ha detto no, la Regione dica da che parte sta" - Terzo Binario News

“Il biodigestore è un argomento da prendere estremamente sul serio. Proprio per questo, alcune letture o interpretazioni non possono essere accettate con leggerezza.

A tenere alta l’attenzione sul biodigestore, se a parlare sono gli atti amministrativi e non con slogan, è infatti esclusivamente l’Amministrazione comunale. O meglio, anche Pd e Movimento 5 stelle hanno un’attenzione molto alta sul biodigestore proposto da Ambyenta Lazio: ma è quella che purtroppo la Regione Lazio sembra riservare a questo progetto, accarezzandolo insistentemente nonostante una netta espressione sfavorevole del territorio.

Infatti, mentre la giunta Tedesco dà seguito in ogni sede al mandato del consiglio comunale, l’amministrazione regionale si esprime, invece e purtroppo, in una direzione ostinata e contraria: e il 20 dicembre convoca una conferenza dei servizi per il 22 dicembre! Scelta dal sapore, per così dire, “dejà vu” da parte della Regione Lazio. Al Comune tuttavia non si va in letargo neanche a Natale, specie su certi argomenti, perciò abbiamo fatto la nostra parte ribadendo il no al biodigestore a Monna Felicita, senza bisogno degli illuminanti suggerimenti di Pd e M5s”.

“Ben vengano quindi le sincere mobilitazioni a salvaguardia di un territorio che vuole legittimamente voltare pagina. Ma non contro il Comune vanno rivolte, essendo l’unico ente che ha espresso parere non favorevole nella seduta di ieri, bensì verso la Regione, dove centrosinistra e Movimento 5 stelle non solo sono in maggioranza, ma hanno addirittura almeno tre consiglieri regionali di riferimento cui rivolgere i loro suggerimenti, oltre che assessori. Per il resto, come già avvenuto proprio per lo stop al quarto gruppo di Tirreno Power, possiamo dire che noi realizziamo i sogni degli altri: speriamo di fare altrettanto scongiurando il progetto del biodigestore”. Questo quanto dichiarano il Sindaco, Ernesto Tedesco e il Vicesindaco con delega all’Ambiente, Manuel Magliani.