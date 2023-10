Biodigestore a Cesano, parte la petizione per il no • Terzo Binario News

“Con il suo parere negativo alla VIA (Valutazione d’Impatto Ambientale) richiesta dal sindaco Gualtieri, in qualità di Commissario per il Giubileo, per la costruzione a tappe forzate del biodigestore da 100.000 t/a la Sovrintendenza ai beni Archeologici e Paesaggistici dell’Etruria Meridionale, ha sancito l’inadeguatezza palese dell’area vincolata agricola di pregio, individuata in via della Stazione di Cesano, cosa che le associazioni del territorio vanno ripetendo da anni con iniziative di protesta e voluminosa documentazione inviata alle amministrazioni competenti.

Finalmente uno dei pochi enti ancora con la schiena dritta, che si dimostra fedele al mandato istituzionale e non prono al potere politico che, a forza di lottizzare e di applicare lo spoil system, annulla e vanifica le funzioni degli enti preposti alla salvaguardia del patrimonio culturale e dell’ambiente e financo della salute e sicurezza dei cittadini, come nel nostro caso.

Invece di utilizzare criteri di buona amministrazione, si opera palesemente con l’unico obiettivo primario della conservazione del consenso, debole coi forti e forte coi deboli, infischiandosene della normativa, del danno ambientale ed anche dei diritti costituzionali alla salute e sicurezza dei cittadini di questa periferia, un metodo speditivo che spesso, specialmente in Italia, funziona, salvo poi portare corone alle vittime dei disastri ambientali conseguenti.

A questo proposito invito a visualizzare la tematica ambiente al sito dell’associazione in cui vengono documentati i vari incidenti accaduti recentemente nei pressi dei contigui impianti nucleari del centro ENEA della Casaccia: https://sites.google.com/view/osteria-nuova-sm-galeria- aps?fbclid=IwAR0lQNgd3IZztq0tqN8dpmwhWZGk2995GaybmgMg6EMfEoeAevWBMUUcGFc

Supportaci nella salvaguardia di uno degli ultimi lembi di Agro Romano di Roma Nord, produttivo ed irriguo e con vincoli archeologici e paesaggisti, nonché della salute e sicurezza dei cittadini di questa periferia estrema di Roma Nord, firma la petizione:

https://www.change.org/p/fermiamo-il-biodigestore-di-cesano

Flavio Borfecchia