Bimba calabrese di due anni uccisa dal Covid: era stato organizzato per lei un ponte aereo con il Bambin Gesù - Terzo Binario News

La piccola, per la quale erano sono mossi Carabinieri ed Aeronautica Militare, era grave ed è spirata in nottata

Aveva appena due anni una bimba calabrese, ricoverata in gravi condizioni, morta ieri al Bambin Gesù di Roma. Per lei era stato organizzato un ponte aereo. Persone, volontarie Corpi civili e militari si sono spesi per lei, ma non c’è stato niente da fare.

La piccola, originaria del Crotonese dove le sono state impartite le prime cure, era stata ricoverata per Covid all’ospedale Pugliese-Ciaccio di Catanzaro, salvo poi essere spostata in rianimazione.

A quel punto si è reso necessario il trasferimento all’ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma.

a organizzare il ponte aereo sono state l’Aeronautica Militare e i Carabinieri.

Intorno alle 17 all’aeroporto militare di Ciampino è atterrato un C-130J della 46esima Brigata Aerea di Pisa, adatto a imbarcare l’ambulanza all’interno della quale ha viaggiato, monitorata ed assistita alla respirazione, la bimba, insieme ad un’equipe medica.

A richiedere il trasporto aereo d’urgenza è stata la Prefettura di Catanzaro, cui ha fatto seguito – dopo un coordinamento con la Italian Patient Evacuation Coordination Cell (ITAPECC) del Comando Operativo di Vertice Interforze (Covi), che fornisce consulenza sulla trasportabilità dei pazienti in questo genere di missioni.

Da Ciampino la corsa verso il Bambin Gesù di Palidoro per le prime cure. Ma anche sul Litorale si sono resi conto che serviva una struttura ospedaliera ancora più complessa e allora si è deciso per l’ultimo spostamento, stavolta al presidio pediatrico del Gianicolo.

Qui però le cure si sono rivelate inutili: la piccola è spirata in nottata.