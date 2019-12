Bilancio della Regione approvato, De Paolis: "Impronta sociale e tasse giù" - Terzo Binario News

E’ stata approvata la manovra di bilancio 2020-2022, che al netto del settore sanitario, delle altre risorse vincolate e delle partite tecniche, ammonta complessivamente a 3,48mld di euro per l’anno 2020, 3,39mld per l’anno 2021 e 3,10mld per l’anno 2022.

Si tratta di un provvedimento che insiste molto sulla riduzione della tasse, sugli interventi per lo sviluppo sostenibile, sulla lotta alle disuguaglianze, sull’inclusione sociale e il sostegno ai disabili.

Il primo importante provvedimento che merita attenzione riguarda dunque l’Irpef. Con 346mln infatti la Regione investe sul Fondo taglia tasse che conferma le esenzioni e le riduzioni dell’addizionale Irpef del 2019 (esenzioni per 2,3 milioni di contribuenti e riduzioni dell’addizionale regionale per 500mila contribuenti) con un criterio di progressività per i soggetti con reddito imponibile superiore a 35mila euro e fino a 75mila euro.

In particolare, l’esclusione dalla maggiorazione riguarda i soggetti con reddito imponibile fino a 35 mila euro, i nuclei familiari numerosi (con tre o più figli a carico) e quelli con uno o più figli portatori di handicap, gli ultrasettantenni portatori di handicap appartenenti a nuclei familiari con un reddito non superiore a 50 mila euro.

La manovra, grazie ad un intervento dell’assessora Sartore, aumenta fino a 22mln le risorse a beneficio dell’abbassamento dell’Irap dello 0,92% per specifiche categorie di aziende, comprese le start up degli over cinquanta.

Accanto a questo, voglio cogliere l’occasione per porre l’attenzione su alcuni aspetti che ritengo di particolare importanza per l’impatto sui territori: penso in particolare agli interventi a sostegno delle famiglie dei minori nello spettro autistico, che quest’anno raggiungono un investimento di 2,5 milioni. L’intervento riguarda il rifinanziamento della legge regionale 7/2018 (legge Colosimo), aumentato del 150% rispetto allo scorso anno e per una platea che passa dai 6 ai 12 anni di età.

Sono orgoglioso altresì del Fondo per i malati oncologici (legge 13/2018, Cons. Marcelli) che quest’anno viene finanziato con 400 mila euro, rispetto ai 100 dello scorso anno, così come ritengo di particolare importanza per il territorio di Civitavecchia i 20 mila euro destinati ad ognuno dei Monumenti naturali della Frasca e del Faggeto per il loro mantenimento, i 196 mila euro per i lavoratori dell’Università agraria e i 50 mila euro per rifinanziare la legge sulla canapa industriale.

Molti altri gli interventi contenuti nel bilancio che riguardano anche il nostro territorio ed altri altrettanto importanti che riguardano l’intero Lazio, dall’ambito dei Piani di zona, dove sono stati confermati 35 milioni, passando per le misure generali in favore dei disabili, con 60 mln e un incremento di circa 3 milioni di euro rispetto al 2019. In tema di politiche sociali vale la pena sottolineare anche l’intervento per contribuire alla gestione degli asili nido da parte dei Comuni. La Regione Lazio ha aumentato lo stanziamento, passando da 11,2 milioni di euro del 2019 a 12,2, milioni del 2020, così come i servizi educativi 0-6 anni riceveranno più 3 milioni di euro rispetto al 2019.

Un Bilancio dunque concreto che fa tesoro della buona amministrazione di questi anni e che può fare dunque passi avanti in tema di eguaglianza, inclusione e sviluppo. Contiamo di dare un contributo importante anche con gli Ordini del Giorno collegati.

A dichiararlo è Gino De Paolis, Consigliere Lista Civica Zingaretti, al termine della votazione per il Bilancio della Regione Lazio