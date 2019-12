Bilancio della Regione approvato, la Tidei e Cavallari: "Risorse per natura e trasporti" - Terzo Binario News

“Esprimiamo grande soddisfazione per l’approvazione di alcuni emendamenti alla legge di stabilità regionale 2020 e al bilancio di previsione 2020-2022 che danno ai Comuni fondi per la viabilità, riqualificazione dei centri storici, iniziative culturali, associative, sportive e non solo.

Grazie alle modifiche introdotte sono previste risorse anche per dotare le riserve naturali di figure in grado di consentire loro piena operatività, oltre a misure di sostegno dell’autotrasporto, del ripopolamento ittico per le acque interne e tanti altri interventi”. Lo dichiarano, in una nota congiunta, i consiglieri regionali del Lazio Marietta Tidei e Enrico Cavallari (Italia Viva). “Le modifiche diventano parte integrante di un bilancio coraggioso. Diamo infatti ossigeno alle imprese e alle attività produttive del Lazio, ma anche attenzione alle infrastrutture, al miglioramento della viabilità e favoriamo l’erogazione dei servizi sanitari. Sosteniamo le famiglie con numerosi interventi sugli asili nido e non solo. Le azioni chiave sono sostegno ai Comuni, impulso al rilancio delle infrastrutture e della crescita, riduzione delle tasse e aumento dei livelli essenziali delle prestazioni”, aggiungono. “Esprimiamo grande soddisfazione per il lavoro svolto in questi giorni dal Consiglio, un lavoro corale, saldamente orientato alle necessità di cittadini ed imprese, lavoro a cui Italia Viva del Lazio continuerà a dare seguito nel collegato che arriverà in Consiglio a gennaio”, concludono.