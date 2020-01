Bilancio Cna sui corsi anti infortuni sul lavoro - Terzo Binario News

“Si è appena chiuso un anno di impegno intenso della nostra società in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro: 1.149 persone, tra titolari di impresa e lavoratori, hanno frequentato, nel 2019, i corsi per la formazione e l’aggiornamento obbligatori, per complessive 10mila ore. Ripartiamo già questo mese, dopo la breve pausa natalizia, con un calendario fitto di attività, perché la salute e la sicurezza sono un bene da tutelare e va mantenuta alta l’attenzione sulla necessità di adottare, in ciascun ambiente di lavoro, tutte le misure necessarie a garantire una adeguata prevenzione. Ecco dunque che l’informazione e la formazione restano in cima alla nostra agenda”: E’ ciò che sottolinea Luana Melaragni, responsabile di CNA Sostenibile, nel presentare la programmazione 2020 dei corsi per la sicurezza.

Il via sarà dato il 23 gennaio nelle aule della sede di Viterbo, dove si terrà il corso di formazione per incaricati all’antincendio nelle aziende a basso e a medio rischio. Si proseguirà con la formazione dei lavoratori, della durata di 8, 12 e 16 ore (tre edizioni: 5 e 12 febbraio, 16 e 23 aprile, 29 giugno e 6 luglio), più l’aggiornamento (il 5 febbraio oppure il 16 aprile o il 29 giugno nel caso delle attività a basso rischio, mentre per il medio e alto rischio si sceglie tra il 12 febbraio, il 23 aprile o il 6 luglio).

Sempre nel capoluogo della Tuscia, sono pianificati per gli addetti alla conduzione di macchine per il movimento terra sia la formazione (4 e 11 marzo) che l’aggiornamento (due distinti corsi: 4 marzo e 26 marzo); l’aggiornamento per gli incaricati del primo soccorso nelle imprese che presentano fattori di rischio elevato e in quelle con basso indice infortunistico (tre opzioni: 12 marzo, 2 aprile o 15 giugno); l’aggiornamento per gli addetti al montaggio e allo smontaggio dei ponteggi (18 marzo); la formazione per i datori di lavoro responsabili del servizio di prevenzione e protezione, Rspp, ai diversi livelli di rischio (23 e 31 marzo, 7 aprile).

Ancora: per gli addetti alla guida in sicurezza delle piattaforme di lavoro elevabili e delle gru per autocarro, la formazione (24 marzo e 1° aprile) e l’aggiornamento (doppia possibilità: 24 marzo o 21 aprile)

Corsi anche a Montalto di Castro: per la formazione dei datori di lavoro responsabili del servizio di prevenzione e protezione (13, 20 e 27 maggio); per l’aggiornamento degli incaricati del primo soccorso (18 maggio); per la formazione dei lavoratori (4 e 11 giugno) e l’aggiornamento (il 4 giugno per chi opera in attività a basso rischio, l’11 per tutti gli altri).

Ad Acquapendente, infine, potranno aggiornarsi gli addetti al primo soccorso (30 giugno).

Calendario ricco, dunque, ma probabilmente non definitivo, perché capita sempre, durante l’anno, di dover aggiungere corsi a quelli programmati, per dare risposta a tutti i bisogni espressi dalle imprese.

Info e adesioni: Area Formazione Sicurezza sul Lavoro di CNA Sostenibile (a Viterbo, in via dell’Industria snc – zona Poggino), telefono 0761.1768303. E-mail: sicurezza@cnasostenibile.it.