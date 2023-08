Bici contro auto a Tolfa: ragazzino trasportato a Roma in eliambulanza • Terzo Binario News

Stava andando in bicicletta per le strade del Casalaccio, quartiere appena fuori dal centro di Tolfa, quando è finito contro un’auto. L’incidente, in cui è rimasto vittima un ragazzino, è avvenuto poco prima delle 18.

Immediatamente si è mossa la macchina dei soccorsi e sul posto sono arrivati carabinieri, polizia locale e l’ambulanza della Croce Rossa di Santa Severa. Si è poi preferito far intervenire l’elicottero, che è atterrata al Campo della Cavaccia, per un più veloce trasferimento in un ospedale della Capitale. Le condizioni del ragazzino sono stabili e non è in pericolo di vita.

La notizia si è immediatamente sparsa per il paese. Al momento non si conosce l’esatta dinamica dell’incidente.