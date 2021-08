Biblioteca Impastato chiusa al pubblico dal 9 al 20 agosto - Terzo Binario News

E oggi c’è “Nati per leggere…”

La Biblioteca “Peppino Impastato” sarà chiusa al pubblico dal 9 al 20 agosto 2021.

Gli utenti iscritti alla Biblioteca, anche in caso di chiusura al pubblico, possono comunque

continuare ad usufruire dei servizi di prestito dei documenti digitali, disponibili gratuitamente sul sito del Polo della Regione Lazio http://opac.regione.lazio.it/SebinaOpac/.do

BIBLIOTECA, “NATI PER LEGGERE… ” IL 5 AGOSTO “IO LEGGO CON PAPÀ!”

Nuovo appuntamento giovedì 5 agosto con “Nati per leggere…”, letture a bassa voce e teatrino Kamishibai per bambini e genitori “Io leggo on papà!”.

L’incontro, curato da Loredana Simonetti, si terrà presso lo Stabilimento Columbia Beach, in Via Regina Elena 27, che con gentilezza ed entusiasmo ospita l’iniziativa, tutti i giovedì fino al 26 agosto, alle ore 10:00.

La partecipazione è gratuita e libera, ma è gradita la prenotazione all’indirizzo email della Biblioteca: biblioteca@comunediladispoli.it .

Il progetto rientra nell’ambito delle iniziative di Nati per Leggere, programma nazionale di promozione della lettura sostenuto dall’Associazione Italiana Biblioteche, dall’Associazione Culturale Pediatri e dal Centro per la Salute del Bambino, il cui scopo è incentivare la lettura e l’ascolto nei primi anni di vita dei bambini, in particolare nella fascia da 0 a 6 anni.