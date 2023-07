Bianca e Luna due età diverse, stesso bisogno di amore • Terzo Binario News

Sesso: femmina Carattere: dolcissima compatibile con cani maschi e femmine

Segni particolari: bellezza disarmante. In canile da maggio 2014.

Bianca, taglia medio grande sui 35 kg è cicciottella dolce e bellissima: è nata nel 2011 ed è stata abbandonata a tre anni finendo in canile a giugno 2014.

Di una dolcezza disarmante, affettuosa, delicata, insomma perfetta.

Passano gli anni e lei vive sempre rinchiusa dentro un minuscolo box di cemento, senza uscire mai, da 9 lunghi anni. Abbiamo capito che non ce la fa più.

I suoi i occhi chiedono disperatamente aiuto. Cerchiamo per Bianca una famiglia che voglia salvare una cagnolina anziana di 12 anni per non lasciarla morire da sola dentro il box di cemento dove ha sempre vissuto.

Che voglia accogliere e amare questa nuvola bianca, che aspetta da nove anni solo di poter donare a qualcuno tutto il suo cuore. Vaccinata, microchippata, sterilizzata.

Si trova in un canile privato convenzionato in provincia di Frosinone, adottabile al Centro e Nord . Per info ed adozione contattare :

Paola 3397876019 paola.aclonlus@gmail.com

Roberta.pe9@gmail.com

Tina 389.9681604 adottamidalcanile@gmail.com



LUNA bellissima labrador/setter di 8 mesi, ha un carattere meraviglioso, molto dolce e coccolona adatta a tutti, adulti e bambini . Va d’accordo con i suoi simili maschi e femmine e con i gatti. Vaccinata e microchippata si trova a Ovada prov. Alessandria Adottabile in tutto il nord previo iter di preaffido.

Contattare GIOVANNA 3939438633