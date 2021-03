Bevono alcolici davanti all'ingresso del minimarket: locale chiuso cinque giorni - Terzo Binario News

I Carabinieri della Stazione Roma Monte Mario – giovedì 18 marzo – hanno sanzionato il titolare di un minimarket in via dell’Acquedotto Paolo per la violazione delle normative Anti-Covid19.

Nel corso di mirati accertamenti alle attività commerciali del quartiere, i Carabinieri hanno sorpreso tre clienti intenti a bere alcolici proprio davanti l’ingresso del minimarket ed hanno proceduto alla multa di 400 euro nei confronti del titolare, un 46enne del Bangladesh, e hanno disposto sanzione accessoria della chiusura dell’attività per 5 giorni.