Bettina, investita e abbandonata: ora è salva e cerca una famiglia • Terzo Binario News

Bettina è stata trovata investita sul ciglio della strada in un paese in provincia di Caserta. Purtroppo come spesso accade chi ha fatto questo non si è nemmeno fermato a vedere come stava la povera anima che spaventata aspettava che qualcuno si accorgesse di lei.

Per fortuna le volontarie sempre attente a tutto, l’hanno vista e portata immediatamente in clinica per visitarla.Bettina è stata fortunata perchè la macchina le aveva preso solo una zampina….operata subito, si è rimessa in piedi ed è partita per arrivare da noi in Piemonte e trovare una bella famiglia.Bettina è giovane ha solo 1 anno, è una mix lupetta di taglia media contenuta, è stata sterilizzata, vaccinata, microcippata e test malattie infettive negativi.Brava a guinzaglio, dolcissima e molto affettuosa con le persone, nessun problema con gli altri cani…con i gatti è da testare ma avendo un carattere così dolce non crediamo possa avere problemi.Bettina si trova in pensione in Piemonte ed è adottabile in tutto il nord italia con seri controlli.

Per adozione SABRINA 3398380232 (anche messaggi whatsapp).TROVATE IL SUO APPELLO ANCHE SULLA NOSTRA PAGINA FB “AMICI PER 1 PELO PIEMONTE”