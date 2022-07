Betoniera ribaltata sulla Braccianese ad Anguillara • Terzo Binario News

Intervento dei Vigili del Fuoco di Bracciano, ferito il conducente

Alle ore 16,22 la S.O ha inviato presso il comune di Anguillara Sabazia, in via Braccianese Claudia km 12, la la squadra VVF di Bracciamo con l’ausilio dell’autogru di Civitavecchia in seguito ad un incidente stradale, in cui è rimasta coinvolta un’autobetoniera.

Nessun altro mezzo è stato coinvolto, le cause dell’accaduto al momento restano imprecisate; è stato necessario l’intervento dei soccorritori VVf affinchè la persona venisse estratta viva ed ancora cosciente dalla cabine del mezzo industriale.

La stessa è stata affidata al personale del 118 e trasportata al pronto soccorso.