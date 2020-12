Best Woman 2020: per i runner 10 chilometri in solitaria "di comunità" - Terzo Binario News

L’Asd Atletica Villa Guglielmi, la Podistica Solidarietà e il Maratoneta.it invitano tutti i runner e tutte le runner a correre una Best Woman 2020. A distanza, ognuno dove vuole, nell’orario che preferisce camminerà o correrà percorrendo in solitaria i 10 km della storica manifestazione podistica di Fiumicino.

Da ogni angolo d’Italia, prenderanno il via così centinaia di passeggiate in

solitaria, ma anche giri attorno al condominio, corse all’aperto! Tutti potranno omaggiare la Best Woman! Una veste completamente nuova, visti i divieti e le limitazioni, per la storica

manifestazione con la più alta partecipazione femminile d’Italia, certificata Fidal, che quest’anno ha dovuto annullare il suo classico appuntamento. Una idea last minute, nata per caso dallo storico gruppo partecipante alla gara, la Podistica Solidarietà, che insieme al Maratoneta.it ha organizzato e messo a disposizione sul sito internet uno spazio per la registrazione.

Ogni partecipante alla challenge potrà lasciare i propri dati

Nome

Cognome

Società

Tempo

Data di nascita

tramite whats-app al numero 338.2716443 o alla mail podistica.solidarieta@virgilio.it oppure

registrarsi tramite form presente al link

https://docs.google.com/spreadsheets/d/167Yu3iksKGjqY4XJ5ar1xcT2VETjji6Gwm7pIaPaI1U/

edit#gid=634347005

L’iscrizione è GRATUITA. I risultati potranno essere consultati su www.podisticasolidarieta.it o

su www.maratoneta.it Si potranno correre i 10km nelle giornate di sabato, domenica e lunedì. A disposizione dei migliori, piccoli premi messi a disposizione dagli organizzatori. Indossate la maglia Best Woman degli anni passati e scaldate i muscoli. Mandateci foto e video

della vostra corsa sulla pagina facebook Best Woman – 10 Km Fiumicino (@bestwomanfiumicino) – oppure taggateci su instagram (profilo Best Woman 10km) e nelle vostre storie . Non dimenticate l’hashtag #bestwoman2020 #bestwomanchallenge. Ready to go!?

“Come società Asd Atletica Villa Guglielmi, organizzatori della Best Woman, siamo onorati e

commossi della vicinanza e dell’affetto dimostrato dagli amici della Podistica Solidarietà e

dal Maratoneta.it. Tali gesti palesano il grande amore per questo sport e il grande l’affetto verso la nostra storica corsa che quest’anno non abbiamo potuto organizzare”.

Ricordiamo che le classifiche non hanno valenza competitiva. L’evento ha il solo obiettivo di

valorizzare lo sport e ricordare la sua importanza anche in un periodo difficile come quello che si sta attraversando.