Benzina, frutta e verdura alle stelle, nel Lazio i maggiori rincari d'Italia • Terzo Binario News

L’esposizione del prezzo medio regionale di diesel e benzina, imposta dal governo, non ha sortito gli effetti desiderati.

Questo Stando ai racconti di chi fa rifornimento regolarmente nei distributori di Roma. Consumatori sul piede di guerra. Il costo della benzina sfiora i 2 euro, quello del diesel è poco più basso. Scatta così la ricerca della pompa più conveniente, anche in una zona lontana da casa se necessario. Molti si sono detti esasperati dai rincari non solo del carburante, ma di frutta verdura olio e latte.

Anche il caffè e i cappuccini, tra i prodotti inseriti nella lista di quelli inavvicinabili, ma i bar a Roma sono pieni. La maggior parte lo hanno mantenuto a 1.10 – 1.20 euro, quindi fermi agli incrementi di un anno fa.

Il movimento consumatori regionale sottolinea che sono aumentate le segnalazioni ai loro centralini. Il Lazio è tra le regioni in cui si sono registrati i rincari maggiori soprattutto per il carburante. I legali annunciano insieme alle altre associazioni del settore la richiesta di misure immediate. Quella degli anziani la categoria più vessata

Fonte, RaiNews24