Benvenuto Noah: è il primo nato del 2021 a Ladispoli - Terzo Binario News

“È un bel maschietto e si chiama Noah il primo nato del 2021 di Ladispoli“. Lo ha annunciato il sindaco, Alessandro Grando. Il piccolo, è il primogenito di Lidia Navarro ed Edoardo Acampora.

“Purtroppo quest’anno non è stato possibile – ha dettoGrando – andare a trovare a casa il neonato e i suoi genitori per consegnargli, a nome della Città di Ladispoli, il fiocco nascita personalizzato. Speriamo di poterci rifare il prima possibile. Congratulazioni per il lieto evento e benvenuto Noah”.