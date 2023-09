“Benessere, lavoro e formazione: portualità fondamentale per Fiumicino”, il Sindaco Baccini guarda al futuro della città • Terzo Binario News

Un Mario Baccini, Sindaco di Fiumicino, a tutto campo quello che nei giorni scorsi ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano locale “Fiumicinoonline”. Baccini ha parlato ampiamente dei progetti dell’Amministrazione comunale su un settore importante per la città, ovvero quelli legati alla portualità.

“La nostra è una città che deve essere costruita e ricostruita secondo le nuove esigenze dei cittadini e dei loro bisogno. La portualità è una delle strategie urbanistiche e strutturali della nostra città perché fa parte della nostra vocazione. Fino ad oggi non abbiamo mai avuto l’opportunità di avere un vero e proprio porto aldilà del porto sul Tevere che ospita oltre 4mila imbarcazioni. Il porto di cui parliamo è un porto che nasce da molto lontano ma che si inserisce negli obiettivi della mia Amministrazione. La precedente aveva avviato le procedure per inserire il porto nel Decreto del Giubileo, un Decreto che accelera tutte le procedure per questo evento religioso, e noi come Amministrazione comunale, insediatasi da pochi mesi, abbiamo portato in Consiglio comunale la presa d’atto di questa infrastruttura che porterà sicuramente benessere, lavoro, formazione, nuovi servizi, perché vogliamo inserirlo in un progetto ben più ampio”, ha detto Mario Baccini, Sindaco di Fiumicino.

“Ci sarà anche un porto commerciale dove ospiteremo la nostra flotta pescherecci e questo è un punto importante. Quindi, Aeroporto di Fiumicino, porto commerciale e crocieristico e oggi l’attività più intensa della nostra Amministrazione è quella di garantire che tutti i tempi di realizzazione di queste infrastrutture venga rispettato, soprattutto quella all’interno del progetto del Giubileo, perché non possiamo rischiare che l’opera venga commissariata. Il Commissario del Giubileo è il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri e se quest’opera non la fa Fiumicino, la farà Roma e tutto vogliamo tranne che farci amministrare da Roma”.

È possibile ascoltare il resto dell’intervista al video postato sulla pagina Facebook del Sindaco:

https://fb.watch/n1V0uif6Yn/