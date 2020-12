"Bene Musolino nel primo incontro con le imprese": il plauso di -P+P - Terzo Binario News

“In particolare modo bisogna sperare che in tempi accettabili Civitavecchia diventi una vera città-porto, e non una città con il porto, com’è attualmente, non soltanto da un punto di vista urbanistico ed architettonico.

La differenza tra le due tipologie, non solo salta agli occhi visivamente, ma anche a livello di percezione tra i cittadini.

Fino ad oggi si è avuta la sensazione di divisione tra città e porto (come fosse un mondo a se) e la percezione ,sbagliata, che Civitavecchia subisca quelle che sono tutte le negatività di un porto (inquinamento, traffico) ma non ne riceva benefici.

Sensazione sbagliata, ripeto, perché sicuramente sono saliti i livelli occupazionali ed anche per il fatto che Civitavecchia vedeva scendere circa tre milioni di crocieristi/visitatori/turisti; questo fatto permetteva e ,continuerebbe senza dubbio a garantire una promozione turistica del nostro territorio non indifferente.

Ovvio che sia determinante per fare di Civitavecchia una vera città porto una governance comune tra la città e l’Autorità; piani regolatori sinergici,visioni politiche e strategie comuni sullo sviluppo del territorio. Mentre, invece, tra le due realtà c’è sempre stata una sorta di divisione in compartimenti stagni, con una relativa assenza di sviluppo integrato che fosse aperta a tutti gli attori della comunità. In tempi lunghi non sarebbe sbagliato la convocazione di un consiglio comunale serio, per fare un punto sulla situazione attuale del porto e sulle prospettive future dello scalo, un’occasione reale per ridurre frizioni tra porto, città, imprese e per concretizzare quella sinergia istituzionale, che l’attuale presidente sta chiaramente praticando.

In ultimo, Civitavecchia è(ra)una città terziaria, dove i turisti lasciavano annualmente circa 100 milioni l’anno in servizi, commerci, trasporti.

Circa il 70% delle imprese , dell’occupazione e dellla partecipazione al PIL cittadino vengono dal terziario.

Il presidente Musolino ha competenze, esperienze ,per fare di questa città una vera città porto”.

Tullio Nunzi