Bene la Tirreno agli Assoluti di Rieti - Terzo Binario News

Gli Assoluti a Rieti bene la Tirreno Atletica Civitavecchia al cospetto di atleti della nazionale pronti a partire per Tokyo.

Partendo dai lanci è la lanciatrice-rugbista Germana Raponi a mostrare progresso costanti: con il disco scala ancora qualche passo che la porta vicino al minimo tricolore con la misura di 42,42m. Il suo allenatore Mauro Leoni (M45) (entrambi in foto) ritorna a calcare quella gloriosa pedana del giavellotto che tante soddisfazioni gli ha regalato e onora la squadra Master biancazzurra con l’ottima misura di 45,76m.

Stessa gara per Pietro Bazzano che si attesta sui precedenti risultati con il miglior lancio a 34,03m.

Nel mezzofondo veloce dei 1500m bene il classe 2002 Lorenzo Aquilani e stessa gara per Stefano Braccini e Marco Borghini. Entrambi poi si cimentano anche nel 5000m. Il giro di pista da 400m è la gara più interessante con Filippo Masoni in 50”63 che centra il record di categoria, Lorenzo Patanè e Jair Di Giovanni vanno forte. Giulia Barlaam e Matilde Patanè vincono le rispettive batterie. Scenario importante per l’inizio della carriera agonistica di Giulia Iacomelli, Elisa Collaro e Michela D’Alesio che esordiscono nei 200m trainate da Martina Petri. Le stesse atlete si cimentano poi in una staffetta 4×400.

Al Casaletto Rosso sono ben contenti della competizione sabina: «Anche durante la competizione reatina – dice il presidente del sodalizio civitavecchiese Claudio Ubaldi – poteva essere considerato interlocutorio in vista dei campionati regionali assoluti. Tuttavia non sono comunque mancati i risultati di rilievo, primo fra tutti la prestazione di Filippo Masoni sui 400 metri. Questi, in 50”63 sigla il primato societario ma da sottolineare anche la spallata di Germana Raponi che strapazza di oltre due metri il suo ancora fresco record personale. Un plauso agli allenatori che, ogni fine settimana, devono dividersi tra le varie competizioni, in città ed impianti diversi, per assistere gli atleti e condividerne le tante gioie e i pochi dolori».