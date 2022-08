"Bene la pulizia di via Pascoli a Civitavecchia" • Terzo Binario News

Per il Gruppo Civico Indipendente “restituita la dignità alla strada”

“Solo un paio di giorni prima di Ferragosto, a seguito delle segnalazioni pervenute da parte di alcuni cittadini aderenti al Gruppo, con le quali veniva lamentato lo stato d’incuria di via G. Pascoli, a loro dire presente oramai da innumerevole tempo, ho contattato i vertici di CSP, evidenziando il problema e richiedendo al più presto un intervento di bonifica a tal proposito.

Nell’occasione, mi era stato rassicurato che dopo tale festività, l’Azienda avrebbe subito provveduto in merito.

Ebbene, neanche passata la festa, che questa mattina gli operai della municipalizzata erano già sul posto, effettuando lo sfalcio delle erbe spontanee e la pulizia della strada, tornando a rendere decorosa l’immagine della zona.

Questa è l’ulteriore conferma, qualora ve ne fosse ancora il bisogno di dirlo, che il partenariato tra il cittadino, specie quando riunito in gruppi come in questo caso e le istituzioni, può dare con ogni certezza i suoi frutti.

Alla luce di ciò, quale responsabile del Gruppo, mi corre l’obbligo di ringraziare personalmente ed a nome di tutti i membri del Gruppo, i vertici della municipalizzata e, l’amministrazione comunale, quest’ultima, nella sua qualità di socio maggioritario dell’Azienda”.

CIVITAVECCHIA – GRUPPO CIVICO INDIPENDENTE

SICUREZZA E DECORO URBANO

IL RESPONSABILE

Dr. Remo FONTANA