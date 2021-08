Bene il progetto “Amici nella Rete”, del Comprensivo Don Milani di Civitavecchia - Terzo Binario News

Si è concluso con grande soddisfazione di partecipanti e organizzatori il Progetto “Amici nella Rete”, finanziato con i Fondi Strutturali Europei PON 2014-2020 e realizzato dall’Istituto Comprensivo Don Lorenzo Milani di Civitavecchia.

Il programma è stato condiviso e sostenuto dal Comune di Civitavecchia, dall’I.I.S.S. Via dell’Immacolata e dall’I.I.S.S. Luigi Calamatta, con la finalità di creare competenze digitali fin dalla scuola primaria e secondaria di primo grado come requisito fondamentale e trasversale per l’esercizio di una piena cittadinanza attiva e digitale.

Mirato allo sviluppo del pensiero logico e computazionale, il progetto, sviluppatosi nel laboratorio informatico, ha utilizzato metodologie didattiche innovative per l’apprendimento di linguaggi di programmazione e del coding tramite applicazioni del tipo MINECRAFT.

Hanno partecipato oltre quaranta alunni delle classi quarte e quinte della scuola primaria e oltre quaranta alunni delle classi prime e seconde della scuola secondaria di primo grado, in un percorso suddiviso in quattro moduli realizzati in orario extra-scolastico nel laboratorio d’informatica, accompagnati nel percorso da un esperto e da un tutor.

«Dobbiamo investire sui giovani» sottolinea il dirigente scolastico prof.ssa Vincenza La Rosa, «e abbiamo ottenuto un ulteriore finanziamento per dare continuità al progetto nel prossimo anno scolastico 2021/2022. Speriamo, vista l’adesione, di poter offrire ai nostri studenti un’offerta formativa con tecnologie adeguate ai tempi, grazie anche ai finanziamenti ministeriali».

«La qualità del progetto è elevata» ha aggiunto il sindaco Ernesto Tedesco, «e coinvolgere e sensibilizzare alla cittadinanza digitale insieme con gli alunni anche le famiglie rappresenta una finalità che è importante promuovere».