"Bene gli 8 appartamenti Ater nel residence di via Elcetina a Santa Marinella" - Terzo Binario News

Plauso di Rifondazione Comunista e Sinistra Europea

“Rifondazione Comunista considera un passo nella giusta direzione l’acquisizione di 8 appartamenti da parte di ATER, disponibili da Gennaio 2022, ed altri 12 forse a giugno, nel complesso residenziale di via Elcetina, a S. Marinella.

Questa direzione non sarebbe mai stata intrapresa se il Comitato per l’emergenza Abitativa e la lista Civica “Paese che vorrei”, sostenuti dall’Unione Inquilini e dal PRC, non avessero insistito con tanta energia nell’additarla come l’unica percorribile.

Gli 8 alloggi non sono certo i 40 annunciati dall’Amministrazione Comunale il 10 settembre scorso ma sono comunque un inizio verso una strategia di recupero di manufatti abbandonati, per rispondere al bisogno abitativo, anziché continuare con la cementificazione ed il consumo di suolo.

Questo bisogno va crescendo a S. Marinella: ben 88 famiglie sono in attesa ed alcune versano in condizioni disperate. La lista dei richiedenti potrebbe allungarsi nel 2022 a seguito dello sblocco degli sfratti che scatterà il 1 gennaio del 2022. Il problema è stato segnalato ben 10 mesi fa dall’Unione Inquilini di Civitavecchia, la quale ha depositato presso il protocollo del Comune di S. Marinella una mozione per convocare un tavolo tecnico tra Amministrazione e parti sociali, al fine di non trovarsi impreparati di fronte alla “questione casa” che rischia di rivelarsi esplosiva. La Regione Lazio, su proposta dell’assessore all’urbanistica Valeriani, sta promuovendo un piano di finanziamento regionale per la riqualificazione del patrimonio immobiliare pubblico, al fine di migliorare il decoro urbano e la qualità abitativa dei complessi residenziali. C’è da sperare che ATER acquisti altri immobili degradati nel nostro territorio comunale e li riqualifichi a scopo abitativo, anche grazie al sostegno economico della Regione”.

Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea di S. Marinella