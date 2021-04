Bellantone replica a Nuove Frontiere - Terzo Binario News

“Sarò succinto nel replicare ai vaneggiamenti della Presidente della Nuove Frontiere Onlus, volti a cercare di salvare la faccia mentre le decisioni magistratuali la stanno mettendo all’angolo.

Mi definisce dittatore dimenticandosi che:

– il giorno dopo che ha assunto la carica di Presidente della Nuove Frontiere Onlus ha intimato a tutti di non entrare al Parco degli Angeli senza il suo permesso, ivi compresi i componenti della Parco degli Angeli Onlus;

– ha proceduto con lo spoglio clandestino (parole dei Giudici) della Parco degli Angeli Onlus dalla struttura di Cerveteri;

– non ha mai convocato l’assemblea per discutere la mozione di sfiducia avanzata nei suoi confronti;

– ha espulso ben tredici famiglie dalla Nuove Frontiere Onlus, avvalendosi di un Collegio dei Probiviri presieduto dal suo avvocato, in barba a tutti i principi di terzietà ed imparzialità dei giudizi.

Il Parco degli Angeli è stato creato, a seguito delle indicazioni date dal proprietario del terreno e dal sottoscritto quale Responsabile Progettuale, da un gruppo di benefattori che la Signora Olivan Cesarina ha ritenuto che non dovessero avere voce in capitolo ed ai quali, a cominciare dal proprietario del terreno, ha inibito l’accesso alla struttura. Dante ha collocato i traditori dei benefattori vicino a Lucifero, e ci vedeva bene perché è con luciferina cattiveria che la struttura è stata vandalizzata prima di essere abbandonata nelle deplorevoli condizioni che sono state constatate dall’Ufficiale Giudiziario incaricato dal Tribunale di Civitavecchia.

Il proprietario del terreno, nell’ormai lontano novembre del 2017, ha sciolto il comodato d’uso concesso alla Nuove Frontiere Onlus perché aveva violato gli accordi contrattuali stabiliti nel 2011 e dopo aver, come da prassi, intimato il rilascio del terreno non ha mai posto in essere alcuna iniziativa giudiziaria volta ad estromettere la Nuove Frontiere Onlus.

Tantomeno la Parco degli Angeli Onlus, divenuta comodataria dell’area affinchè non decadessero le concessioni rilasciate dal Comune di Cerveteri, si è mossa in tal senso, tant’è che ha agito in giudizio per vedersi riconosciuto il diritto di coutilizzo della struttura.

Diritto riconosciuto dal Tribunale di Civitavecchia ma che la Nuove Frontiere Onlus non ha consentito che fosse esercitato, prima barricandosi dentro con i ragazzi disabili, poi violando le Ordinanze del Tribunale che le imponevano di procedere in favore dei nostri ragazzi.

Quando non è stato più possibile prendere altro tempo sfruttando le lungaggini burocratiche, la Nuove Frontiere Onlus ha distrutto la struttura per recuperarne materiali da utilizzare in via delle Viole a Ladispoli, in queste operazioni alacremente aiutata dal Comune di Ladispoli.

Anche in questa fase le lungaggini con cui si sviluppano i procedimenti giudiziari non hanno consentito un intervento immediato delle competenti Autorità che, però, si stanno esprimendo in questi giorni connotando i reati che sono stati commessi.

Le stesse Autorità che hanno disposto il rinvio a giudizio della Signora Olivan Cesarina per il reato di appropriazione indebita di attrezzature della Parco degli Angeli Onlus (del valore di circa dodicimila euro) e della responsabile per le comunicazioni della Nuove Frontiere Onlus per il reato di diffamazione aggravata nei miei confronti.

Inoltre, un procedimento penale iscritto a carico della Signora Olivan Cesarina per il reato di furto è stato definito con la procedura di cui all’art. 131 bis c.p. perché i beni sottratti erano di modico valore e ne era stata offerta la restituzione.

Non abbiamo voluto adire un giudizio per la “sparizione” della Madonnina che le Suore del Colle Bianco avevano a me personalmente affidato perché vegliasse sui ragazzi. Non lo abbiamo fatto perché per alcuni misfatti non sono sufficienti i Tribunali di questa terra.

La Signora Olivan ha fatto riferimento alle denunce per violenza privata nei miei confronti, che sono state archiviate dalla Magistratura, paventando scenari di possibili favoritismi verso di me perché quale Ufficiale di Polizia Giudiziaria ho prestato servizio alle dirette dipendenze di magistrati.

Non è così. La Procura della Repubblica, nonostante che avesse preso atto che ero entrato – durante il periodo di occupazione da parte della Nuove Frontiere – nella struttura solo per verificare se ci fossero ancora le attrezzature della Parco degli Angeli Onlus, ha proceduto nei miei confronti per il reato di “esercizio abusivo delle proprie ragioni” (sanzionato pecuniariamente fino a 516 Euro) ed il Tribunale Civile di Civitavecchia mi ha accollato le spese di una procedura che verteva sul luogo di riconsegna di documentazione della Nuove Frontiere Onlus che detenevo in quanto depositario della stessa, documentazione che la Signora Olivan prima non ha voluto ritirare e poi pretendeva che fosse riconsegnata in mezzo ad una strada. Al riguardo di ciò che è successo la Signora Olivan è indagata per il reato di calunnia, per il quale il G.I.P. ha rigettato la richiesta di definizione ai sensi dell’art. 131 bis c.p. ed ancora deve sciogliere la riserva sul suo rinvio a giudizio.

A quelle persone che si autoelogiano definendosi coraggiose madri, vorrei domandare dove hanno trovato il coraggio di cacciare dal Parco degli Angeli dei ragazzi disabili come i loro figli, come hanno fatto a rifiutare tutte le offerte di pace che le sono state rivolte con ogni mezzo (e-mail, articoli di giornale, ecc. Sul sito internet www.parcodegliangelionlus.it , nella sezione “Dalla speranza alla follia” troverete tutto) e come hanno potuto rifiutare l’offerta di un imprenditore locale, dalla Olivan addirittura insultato, di costruire un Centro Diurno con annesse Case Famiglia.

Hanno fatto tante cose strane con l’aiuto del Comune di Ladispoli, rappresentato dall’assessora Lucia Cordeschi, la quale ha fatto ridere tutta Ladispoli con la storia della sentenza che legittimerebbe le attività demolitorie della Nuove Frontiere Onlus.

Loro però non fanno ridere, farebbero meglio a chiedere perdono per tutto il male che hanno fatto a tanti ragazzi disabili, compresi i loro, e porre rimedio ai gravissimi danni economici che hanno causato alla struttura Parco degli Angeli con la ferocia che nemmeno le peggiori belve sono capaci di manifestare”.

Filippo Bellantone/Presidente APS Parco degli Angeli Onlus