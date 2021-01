Bellantone di Parco degli Angeli: "Ecco le bugie della Cordeschi" - Terzo Binario News

“Dopo aver messo in evidenza la chiara bugia dell’assessora Cordeschi circa l’esistenza di una sentenza che avrebbe giustificato il suo operato demolitorio del Parco degli Angeli, della quale non ha mai fornito un estremo (né poteva farlo, perché inesistente), avevo anticipato che avrei messo a nudo altre e ben più gravi bugie.

Eccone una, tanto per cominciare: la Cordeschi afferma che avrei chiuso dei ragazzi disabili all’interno del Parco degli Angeli provocando anche la disperazione dei loro genitori.

Ebbene, i fatti sono ben altri (sono stati la legale rappresentante della Nuove Frontiere ed alcuni suoi soci a barricarsi dentro la struttura con i ragazzi disabili per non farci entrare per condividere pacificamente la struttua) e sono descritti nelle segnalazioni, supportate da ben cinque testimonianze, che ho effettuato il 28 nonché il 30 aprile 2018 presso la Stazione Carabinieri di Cerveteri e sono richiamati e descritti nelle loro Annotazioni di Polizia Giudiziaria redatte il 30.04.2018 e nota prot. 18/297 R.S. del 30.10.2018 indirizzata alla Procura della Repubblica di Civitavecchia.

La bugia della Cordeschi appare funzionale a dare una motivazione all’assurda presa di posizione della Nuove Frontiere Onlus di non voler convivere nella struttura, che era stata costruita dalle persone che facevano parte di entrambe le associazioni, e la conseguente scelta dell’amministrazione Grando di assegnare alla Nuove Frontiere, su espressa richiesta di tale associazione, il terreno di via delle Viole a Ladispoli.

Si tratta però di una bugia che lede gravemente l’onore ed il prestigio di chi (il sottoscritto) presiede un’Associazione che si prende cura di ragazzi disabili, che non puo’ essere impunemente accusato di aver “rinchiuso” dei ragazzi disabili provocandone la disperazione.

Quando dette affermazioni vengono divulgate sui social integrano il reato di diffamazione aggravata.

Ovviamente procederò nelle forme di legge.

Questo post ha il solo scopo di mettere in chiaro le cose.

Nessuno deve alterare la verità di fatti che invero sono spiacevoli e che sarebbe stato meglio che l’assessora Cordeschi avesse fatto a meno di richiamare”.

Filippo Bellantone Presidente APS Parco degli Angeli Onlus