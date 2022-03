Belardinelli (Fratelli d'Italia): “A Cerveteri miracoli prima delle elezioni” - Terzo Binario News

A leggere i comunicati dell’amministrazione Pascucci sembra che a Cerveteri vada tutto bene, addirittura accadono miracoli: finalmente si acquisiscono gratuitamente le aree dell’Ostilia a Campo di Mare, ma in realtà se la variante non verrà approvata dalla Regione, per alcune dovrà essere pagato un indennizzo, e allora perché dire già che le abbiamo acquisite gratuitamente senza nemmeno un forse o un probabilmente?

Si apre finalmente alla circolazione la rotatoria tra Via Chirieletti e Via Settevene Palo, in realtà i lavori non sono terminati e il risultato del progetto sembra piuttosto pasticciato.

Addirittura sarebbero in arrivo 40 colonnine per la ricarica delle auto elettriche, ma a ben vedere deve ancora essere fatto il bando per la progettazione, installazione e manutenzione…. non direi che sono proprio in arrivo… e in ultimo, ma non ultimo per importanza, sono terminati i loculi in tutti i cimiteri comunali e per risolvere il problema si ricorrere alle estumulazioni, ma di ampliamento del Cimitero di Via dei Vignali, annunciato ad aprile, non se ne parla più.

È chiaro che una buona ed abile comunicazione non può più nascondere le tante carenze di questa amministrazione. È necessario un netto cambio di passo!

Lo dichiara la Consigliera comunale di Fratelli d’Italia Annalisa Belardinelli