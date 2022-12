Bel Natale per la Dinamo Ladispoli: terza vittoria consecutiva • Terzo Binario News

Sono 3 le vittorie di fila della prima squadra Dinamo di coach Andrea Ciprigno, che con quella ottenuta Sabato sera sul campo del BK Polaris per 56-77 agguanta il quarto posto del Girone, con anche una partita da recuperare rispetto alle concorrenti.

In modo migliore l’anno probabilmente non avrebbe potuto concludersi, la squadra e’ in costante crescita, coach Ciprigno sembra aver trovato la quadra a certe lacune “croniche” mostrate a inizio stagione (ieri per esempio si sono viste transizioni e contropiedi come mai prima..), tutto l’ambiente Dinamo e’ galvanizzato dalla consapevolezza acquisita di potersela giocare con tutti, alla pari, da neopromossa che non ha nulla da invidiare a certe “corazzate” storiche del campionato.

“La cosa bella” dichiara il presidente Fois “e’ che sono certo che quando alcuni ragazzi capiranno, si convinceranno di quanto sono forti, quanto possono fare la differenza a questi livelli, cambieremo ulteriormente marcia, e a quel punto si che potremo assistere a delle partite tranquille, quelle che piacciono a me, dove si vince facile”.

“Ora non e’ stato fatto ancora nulla” continua il Presidente “ma rispetto all’inizio sappiamo di avere le nostre chance, dipende solo da noi, possiamo raggiungere il target prefissato, la permanenza nel campionato, e magari toglierci qualche ulteriore soddisfazione. Ieri la partita giocata a Roma l’ha dimostrato al 100%”.

Gia’, la partita di ieri… qualcuno vedendo gli occhi di Capitan De Martino durante il riscaldamento scommetteva su una prestazione super, e cosi e’ stato. Tutta la squadra ha approcciato la gara con la giusta concentrazione, agli ordini di un Coach Ciprigno lucido piu’ che mai.

Nel primo e secondo quarto le squadre si equivalgono, la Dinamo non molla un centimetro e nonostante soffra sotto i tabelloni la maggiore altezza dei centri avversari, sopperisce con la grinta, la voglia e la velocita alla propria inferiorita’ fisica. Nei primi venti minuti e’ un D’Alonzo nel pieno vigore dei suoi secondi vent’anni a fare da riferimento in attacco e, quasi incredibilmente per le sue caratteristiche piu’ note, anche in difesa, ben supportato e “coperto” dai vari Di Francesco, Terenzi, Acconciamessa, Petronio, Bonavenia e Fois. In realta’ pero’ e’ tutto il sistema Dinamo a funzionare bene, con 10 giocatori a disposizione del coach praticamente equivalenti, ognuno dei quali non fa mai rimpiangere colui che nell’arco dei 40 minuti avvicendano.

Si arriva all’intervallo lungo sul 32-30, ma e’ alla ripresa del gioco la svolta della partita: subito primo break Dinamo che si porta 34-41, Polaris ricuce fino al -1, ma la Dinamo c’e’, e soprattutto ci sono Mangiola (29 punti alla fine, un killer freddo e spietato, senza paura di nessuno), D’Alonzo e Fois, che sotto la guida di Capitan De Martino, vero e proprio secondo allenatore in campo, mettono a referto 26 dei 28 punti del quarto, che si chiude per la precisione con un parziale 9-28, che porta la Dinamo sul 41-58, con 17 punti da amministrare negli ultimi 10 minuti.

Ma se c’e’ una cosa in cui la Dinamo eccelle quando riesce a rimanere concentrata e’ proprio la difesa: raddoppi e recuperi veloci, spirito di sacrificio e tanta, tanta voglia di vincere, rendono impossibile qualsiasi tentativo di rimonta ai padroni di casa, con tutto il roster Dinamo che si muove all’unisono in modo perfetto.

“Siamo contentissimi di questo risultato” dichiara il DG Biagio Camicia ”chiudiamo questa prima parte di stagione con un record di 5 vinte e 4 perse, positivo non solo per la differenza algebrica ma soprattutto per quello che i ragazzi hanno fatto vedere in campo. Ora un piccolo riposo, ma ci abbiamo preso gusto e per stimolare i ragazzi nel prossimo cruciale mese, con il Presidente stiamo individuando quale sara’ il premio che li aspetta se continueranno a restare imbattuti per altre 3 partite, fino allo scontro del 22 Gennaio in casa con la prima in classifica, tutt’ora imbattuta”.

E allora avanti, tutti al PalaSorbo l’8 Gennaio per la partita contro l’insidiosa Basket Roma Lab, poi doppia trasferta a Latina e Roma contro Basket Bee e Romana, e poi speriamo veramente che si possa apparecchiare il big match contro Citta Futura nel migliore dei modi possibile, magari con un PalaSorbo sold-out.

Parziali e tabellini: 15-16 17-14 9-28 15-19 finale 56-77

Terenzi 7, Fois 9, Bonavenia 2, De Martino (cap) 5, Mangiola 29, Petronio 6, Ukmar, D’Alonzo 13, Acconciamessa, Di Francesco 6.