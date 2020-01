Befana a Roma: gli eventi, come cambia la viabilità - Terzo Binario News

Eventi per tutti i gusti. Sono numerose le iniziative in programma, nei diversi Municipi, per la festa dell’Epifania di lunedì 6 gennaio. Sport, sociale, tradizione: non mancano le opportunità per trascorrere una bella giornata in città.

II^ edizione della “Befana Acrobatica”

Dalle 8 alle 14 sarà chiuso al traffico il tratto di via Nomentana che va da via I Maggio a via Parini. La linea di bus 337 viene deviata in entrambe le direzioni con la sospensione di 10 fermate.

All’ Appio-Tuscolano, XXVIII^ edizione della gara “Corri per la Befana”

A partire dalle 9,30 lungo il percorso da via Lemonia verso circonvallazione Tuscolana, via Tuscolana, via delle Capannelle, via Appia Nuova, viale Appio Claudio, via Lemonia.

Modifiche o deviazioni per le linee Atac di bus 118, 451 (che farà capolinea in via Palmiro Togliatti 220 metri dopo via Quinto Publicio), 520, 558, 559, 590, 654 (che sarà limitata al Dazio – ultima partenza da Campo Farnia alle 9), 664 e C11. Deviata anche la linea 663: durante la gara non raggiungerà il capolinea di largo Cirò, limitando le corse all’altezza di via Annia Regilla, da dove inizierà l’itinerario di ritorno per Colli Albani. Possibili rallentamenti per le linee 213, 502, 503, 548 e 557.

A Villa Borghese si terrà la gara podistica “La corsa del Giocattolo”

Dalle 10 alle 13. La partenza da viale Valadier, per poi proseguire lungo le vie del parco toccando tra l’altro via dell’Orologio, viale dei Cavalli Marini, viale di Valle Giulia e viale del Giardino Zoologico. Punto di arrivo sarà piazzale Napoleone I.

Deviate le linee Atac di bus C3 in direzione Cimitero Flaminio; 61, 150F e 160 in direzione del capolinea temporaneo di via Veneto; le linee 89, 120F, 490, 495 e 590 in entrambe le direzioni. Soppresse 14 fermate.

III^ edizione della manifestazione “Befana al IV Municipio”

Si svolgerà dalle 10 alle ore 13,30. Per consentire lo svolgimento dell’evento, via delle Cave di Pietralata e largo Antonio Beltramelli saranno chiusi al traffico tra via Galantara e via Cupra. Cambiano itinerario, le linee Atac di bus 111F circolare e 441. Soppresse anche 6 fermate.

Nell’area di Castel Sant’Angelo In programma la XXXV^ edizione del corteo storico folcloristico “Viva la Befana”

Prevede la sfilata di bande musicali e figuranti in costume che accompagneranno i Re Magi. Il corteo si muoverà alle ore10:10 da largo Giovanni XXIII e percorrerà via della Conciliazione fino a piazza San Pietro per partecipare all’Angelus del Papa previsto per le 12.

Dalle 7,30 alle 14,40 circa sono previste deviazioni per le linee Atac di bus 23, 34 e 280 che giunte in piazza Pia seguiranno per lungotevere Vaticano, rampa per lungotevere in Sassia e riprenderanno il regolare percorso. Inoltre dalle 7,30 alle 14,30 per motivi di sicurezza i capolinea delle linee 40 e 62 saranno spostati in lungotevere in Sassia, altezza ospedale Santo Spirito.

Altre modifiche alla viabilità ed al trasporto pubblico sono previste:

In Via Pesaro, dove sarà attivo il divieto di transito per tutto il giorno tra via Perugia e via del Pigneto.

Nella giornata dell’Epifaniainoltre sarà attiva la pedonalizzazione di Via dei Fori Imperiali con le modifiche per le linee di bus 51, 75, 85, 87 e 118. Nella notte tra il 5 e il 6, deviata la NMB.

La linea elettrica 119 sarà attiva tra piazza Venezia-via del Corso-piazza di Spagna-piazza del Popolo-piazza Augusto Imperatore-via del Corso-piazza Venezia.