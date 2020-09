Beccato dai carabinieri mentre armeggia sulla scocca dello scooter: arrestato ladro - Terzo Binario News

I carabinieri della Stazione Carabinieri Roma Flaminia, in transito in via Sacconi, hanno notato una persona, mentre armeggiava sulla scocca anteriore di un motociclo.

I militari sono subito intervenuti ed hanno bloccato l’uomo, un cittadino romeno di 21 anni, già con precedenti, ed hanno accertato che stava cercando di mettere in moto lo scooter.

Il ladro è stato perquisito sul posto dai militari, dove hanno rinvenuto e sequestrato vari attrezzi utili ad aprire o forzare serrature e un coltello a serramanico lunghezza con la lama lunga 7 centimetri, occultato nella scarpa sinistra.

L’arrestato è stato accompagnato in caserma in attesa di essere sottoposto al rito direttissimo.