Beccati mentre smontano la marmitta da un'auto in sosta • Terzo Binario News

Sorpresi in strada mentre smontavano una marmitta da un’autovettura in sosta. E’ quanto accaduto ieri pomeriggio in via Caulonia, zona Appio Latino, dove alcuni cittadini, insospettiti da insoliti rumori, hanno notato un giovane e una donna che stavano armeggiando sotto a un’autovettura regolarmente parcheggiata lungo la via e hanno allertato il 112.

Sul posto è giunta una pattuglia dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma che ha bloccato i due, un 21enne e una 33enne, mentre tentavano di allontanarsi rapidamente a bordo di un’autovettura. Dagli accertamenti è emerso che il veicolo era stato rubato nella mattinata e che nel bagagliaio avevano 6 catalizzatori e numerosi arnesi da scasso. Gli arrestati sono stati portati via dai Carabinieri e condotti in caserma. Dovranno rispondere di furto aggravato in concorso.