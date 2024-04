Beccate mentre forzano la porta di un appartamento • Terzo Binario News

Due ragazze 19enni, di etnia rom, arrestate dai carabinieri: l’accusa è tentato furto in abitazione in concorso

Diversi residenti di un condominio in via Mogadiscio, a Roma, hanno sentito rumori sospetti e hanno allertato il 112. L’episodio è accaduto nel pomeriggio di ieri-

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione Roma Viale Libia che hanno sorpreso due ragazze di etnia rom, entrambe 19enni, mentre tentavano di forzare la porta di un’abitazione utilizzando vari arnesi da scasso.

I Carabinieri le hanno arrestate e trattenute in attesa del rito direttissimo presso il Tribunale di Roma. Dovranno rispondere di tentato furto in abitazione in concorso.