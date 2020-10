Beach volley al Castello di Santa Severa - Terzo Binario News

Il beach volley giovanile approda ai piedi del Castello di Santa Severa. Sabato 10 e domenica 11 ottobre, lo splendido scenario del litorale di Santa Marinella accoglierà i 12 atleti che daranno vita a “Beach al Castello”, un evento di ASI CIAO – Coordinamento provinciale di Roma, realizzato in collaborazione con l’Ente di Promozione Sportiva OPES, Life Teen Academy e Sport Teen Academy.

Il progetto è parte del programma di valorizzazione del Castello di Santa Severa come centro di Posta giovanile nell ’ambito del progetto “Itinerario Giovani” finanziato dalla Regione Lazio- Politiche Giovanili e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Gioventù e con il contributo della Regione Lazio. Gli eventi speciali del Castello di Santa Severa sono sostenuti da Poste Italiane.

Il weekend di Santa Marinella sarà caratterizzato da sfide spettacolari sotto rete e da attività formative che coinvolgeranno i teenager iscritti al Torneo.

Il percorso educativo, studiato per le loro esigenze, sarà volto al coaching di gruppo, alla crescita personale del giovane atleta e allo sviluppo del suo potenziale, anche di quello più nascosto. I ragazzi, che alloggeranno per due giorni nelle camere singole dell’affascinante ostello del Castello di Santa Severa, passeranno dalle sale della formazione, dove saranno guidati da coach e professionisti all’interno del progetto Innovation Lab e delle dinamiche di team building, all’arenile. Lì, sulla sabbia antistante allo scenografico e suggestivo Castello, daranno vita a momenti di sport dall’altissimo contenuto tecnico ed emotivo.

A seguire i gesti tecnici delle 6 coppie ci saranno anche due atlete di beach volley di fama nazionale. Alice Pratesi e Alice Eaco, infatti, trascorreranno il weekend a Santa Marinella per svelare i trucchi del loro sport agli atleti più giovani e per raccontare la loro esperienza nel mondo agonistico.

Con il progetto “Beach al Castello”, ASI CIAO,che è impegnato attivamente da oltre venti anni nel promuovere progetti in ambito sociale e culturale, grazie alla collaborazione di OPES, Life Teen Academy e Sport Teen Academy, si “mette in gioco” nel settore sportivo, con l’obiettivo di diffondere la Cultura Sportiva come strumento di inclusione sociale. Allo stesso tempo, promuove uno dei beni culturali più importanti del Lazio. Il Castello di Santa Severa diventerà per due giorni un luogo di incontro dedicato allo sport, ma anche di attrazione turistica per i giovani della Regione Lazio”.

Di seguito il programma della due giorni di “Beach al Castello”:

Sabato 10 ottobre:

ore 11:00 | arrivo e benvenuto

12:00 – 13:00 | introduzione al progetto Innovation Lab presso le sale del Castello di Santa Severa

15:30 – 17:00 | attività di promozione del beach volley in spiaggia

17:00 – 19:00 | formazione Innovation Lab

21:30 – 23:00 | Team Building in Innovation Lab

Domenica 11 ottobre:

ore 09:30 | inizio torneo

ore 16:30 | premiazione all’interno della Sala Nostromo del Castello di Santa Severa

La manifestazione rispetterà la normativa anti Covid vigente. Pertanto per il pubblico sarà possibile accedere alla manifestazione unicamente durante il torneo sulla spiaggia e fino ad esaurimento posti.