Bauli in piazza a Roma: la protesta dei lavoratori dello spettacolo - Terzo Binario News

“Il Governo non ci vede. I Bauli in piazza diventano 1000”. Questo quanto detto dagli organizzatori della protesta in atto da parte dei lavoratori dello spettcolo.

Oggi – sabato 17 aprile – appuntamento nella Capitale. Così l’Ansa: “Dopo il Duomo di Milano, questa volta sarà la piazza ai piedi del Pincio ad essere invasa da un esercito di bauli, oggetto-simbolo dei lavoratori dietro le quinte, e da migliaia di operatori che manifesteranno nel rispetto delle norme anti covid”.

Queste le richieste peraltro presenti sul Manifesto di We make events Italia: “Immediata istituzione di un fondo da erogare in soluzioni mensili a tutte le lavoratrici e i lavoratori dello spettacolo ed eventi, sia subordinati discontinui che autonomi, che coprano il periodo gennaio-dicembre 2021, per garantire una soglia minima di continuità di reddito; Immediato sostegno economico per le imprese della filiera basato sul fatturato annuo legato a spettacolo ed eventi; Immediata calendarizzazione di un tavolo interministeriale che, su parametri prestabiliti, imposti i modelli graduali di ripartenza del settore, per dare una visione prospettica e agibilità imprenditoriale”.

E ancora: “Immediata azione di Governo che affronti la riforma del settore con particolare riferimento alla previdenza e all’assistenza delle lavoratrici e dei lavoratori, attraverso una concreta calendarizzazione di un tavolo interministeriale. Da questi punti non indietreggeremo. Ne abbiamo diritto, perché siamo Cittadini della Repubblica che hanno sempre contribuito e vogliono continuare a contribuire alla ricchezza del Paese”.

