"Battiti di Quartiere": spettacoli, sport e commercio arrivano nelle periferie di Civitavecchia • Terzo Binario News

Il cuore degli eventi pulsa nella periferia di Civitavecchia. Almeno per tre occasioni, il “centro” della città portuale si sposta per Battiti di Quartiere un evento musicale, sportivo e commerciale che serve a far vivere le zone periferiche in un periodo dove il baricentro della movida è concentrato fra Pirgo, Marina e viale Garibaldi.

L’iniziativa è stata presentata al Pincio, che la patrocina e che ha aggiunto un altro contributo periferico al San Pio X aiutando la parrocchia che festeggia il patrono in questi giorni, con le istituzioni e i rappresentanti dei service che si occuperanno dell’allestimento e della gara canora.

«L’idea è partita dall’assessore Enzo D’Antò e dal delegato allo sport Patrizio Pacifico – ha detto il sindaco Marco Piendibene – allo scopo di delocalizzare gli eventi che d’estate, giocoforza, si concentrano sul lungomare. Va detto che si tratta di una sperimentazione, che dipende anche dalla densità abitativa diversa fra i tre quartieri interessati».

I quartieri in questione sono Borgata Aurelia il 28 giugno in viale Rossini; il 5 luglio al pattinodromo di San Liborio e serata finale il 12 luglio a Campo dell’Oro presso il campo da basket appena restaurato di fra viale Lazio, via De Gasperi e largo Martiri di via Fani. «Io e Pacifico lavoravamo alla stessa idea senza saperlo – ammette D’Antò – sebbene su fronti diversi. Io mi sono soffermato sull’aspetto commerciale, per implementare gli scambi in zone periferiche con i gazebo dei negozianti di zona. Lui invece ha interloquito con le associazioni locali, al fine di promuovere la pratica sportiva fra i bimbi. Da qui nasce Battiti di Quartiere, che si completa con l’intrattenimento musicale».

«Sarà un’edizione di quartiere di Sport in Piazza – ha aggiunto Pacifico – magari risvegliando un certo campanilismo che oggi si manifesta con il Palio Marinaro. I rioni sono la base da cui si costruisce il senso di comunità».

Poi gli interventi dei rappresentanti delle società che si occupano dell’aspetto artistico ovvero la Dm Production, la Musme e la Coffee Break. «Sono previste delle serate sul modello di X Factor – sottolinea Simone Morachioli – per dare visibilità a un movimento artistico di qualità come quello civitavecchiese. Le realtà locali ( che saliranno su palco per due brani ciascuno) verranno giudicate da una giuria di esperti e dal voto popolare con quest’ultimo che sarà attuato tramite una app apposita». Andrea Morachioli ha spiegato che saranno presenti in giuria i nomi importanti della musica cittadina come Max Petronilli e Alice Paba ma anche il produttore Rocco Palazzo, il doppiatore Sacha Pilara (che presenterà la prima serata) e il presentatore Marco De Matteis.