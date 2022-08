Battilocchio con il Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri Teo Luzi • Terzo Binario News

Il Deputato del territorio, Alessandro Battilocchio, ha incontrato il Comandante Generale dei Carabinieri, Teo Luzi presso il Comando dell’Arma.

Battilocchio è stato in questi giorni relatore del “Decreto Missioni” internazionali, approvato in Parlamento la settimana scorsa: un provvedimento che costituisce la cornice per l’azione delle Forze Armate, di Polizia e della Guardia di Finanza nei contesti esteri. In Commissione, in fase istruttoria , è anche intervenuto in audizione il Capo di Stato Maggiore della Difesa, Ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, oltre ai ministri Lorenzo Guerini e Luigi Di Maio.

“ È stata una bella occasione per ribadire il ringraziamento mio personale e delle Istituzioni ai nostri Carabinieri che portano avanti, in Italia come nei teatri operativi, un lavoro straordinario, all’insegna della professionalità e dedizione, onorando il tricolore ogni mattina “ ha dichiarato il parlamentare del territorio, Alessandro Battilocchio, relatore del “Decreto Missioni” 2022.