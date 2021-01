"Basta soldi" e il figlio lancia i mobili dal balcone - Terzo Binario News

Arrestato dalla Polizia un 40enne romano a Torre Maura

Quando il padre gli ha rifiutato i soldi che gli aveva chiesto, A.M., 40enne romano, ha reagito lanciando e spaccando oggetti e mobilio all’interno dell’appartamento arrivando a gettare dal balcone due sdraio e una sedia .

E’ accaduto in via delle Rondini nella serata di ieri dove sono intervenuti immediatamente gli agenti del VI Distretto Casilino diretto da Michele Peloso, a seguito di segnalazione al NUE 112.

“ Io vi ammazzo a tutti”. Queste le parole proferite da A.M., ancora sul balcone all’arrivo dei poliziotti.

Saliti all’interno dell’appartamento, gli agenti hanno trovato l’abitazione completamente a soqquadro : tutte le porte erano state divelte insieme a mobilio e suppellettili distrutte.

Un comportamento aggressivo e minaccioso abituale quello di A.M., nei confronti del padre, così ha raccontato agli agenti il 70enne sottolineando che il figlio era solito trattare allo stesso modo anche altri familiari.

A.M., al termine degli accertamenti è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia ed estorsione.