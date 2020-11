"Basta aggressioni": sit-in con cittadini e commercianti, Boccea chiede sicurezza - Terzo Binario News

“Dopo l’ennesimo episodio di violenza dei giorni scorsi, quando in piazza dei Giureconsulti un tunisino ha colpito con un machete lungo 35 centimetri la mano di un ragazzo romano per una banale zuffa tra due cani, è il momento di dire basta ai furti, alle aggressioni, al degrado, al vandalismo e alla droga e accendere i riflettori su questo quadrante di Roma che merita di tornare vivibile perché è pieno di gente per bene, che lavora e che ha diritto di vivere serenamente e in sicurezza il proprio quartiere”. Così in una nota Daniele Giannini (consigliere regionale Lega) e Angelo Belli (coordinatore Lega municipio XIII), che sono intervenuti a sostegno del sit-in organizzato dai cittadini e dai commercianti di Boccea, Circonvallazione Cornelia, Piazza dei Giureconsulti e Pineta Sacchetti.

“Non possiamo lasciare Boccea in balia dello spaccio e della violenza –continuano gli esponenti leghisti – i numerosi episodi di criminalità che si susseguono da mesi fanno capire che ci troviamo di fronte ad una escalation senza precedenti a cui va messo un freno il prima possibile. Chiediamo una postazione fissa delle forze dell’ordine e maggiori controlli anche nelle attività commerciali. I cittadini – concludono Giannini e Belli – non possono e non debbono vivere nella paura”.