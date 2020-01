Basket, parte bene il 2020 della Dinamo Ladispoli - Terzo Binario News

Sono gia’ due i momenti importanti che si sono osservati nell’ecosistema sportivo Dinamo in questi primi giorni di Gennaio: la prima partita dell’anno (e prima vittoria!) per i giovanissimi della categoria Esordienti (bambini nati nel 2008 e 2009), e il tesseramento di una nuova atleta per la serie C Femminile.

Nel primo caso, tanta e’ stata la gioia della squadra di coach Giannetta nel giocare contro i pari eta’ di Maccarese subito dopo la pausa natalizia, e anzi forse proprio l’assenza forzata per cosi tanto tempo da un campo di basket ha reso i bambini ancora piu’ euforici e vogliosi del solito; parlare di partite vinte o perse in queste categorie e’ ovviamente l’ultima delle cose, il fatto importante invece e’ stato ancora una volta poter osservare la crescita costante dei nostri futuri ragazzi, sia “tecnicamente” sia soprattutto in termini cognitivi, motivazionali e relazionali. La partita in se per se’ e’ stata, come sempre, bella e combattuta, i mini-atleti sia di una squadra che dell’altra ce l’hanno messa tutta, e l’unico peccato e’ solo che partite cosi durino soltanto 4 tempi e che si possano schierare al massimo 12 mini-giocatori…

Per quanto riguarda invece i piu’ grandi, massima soddisfazione nella dirigenza Dinamo per la firma di una nuova importante giocatrice che andra’ a rinforzare la squadra che sta disputando il campionato di serie C Femminile; e’ stata infatti tesserata Sara Magri, provenienti dalla Rainbow Catania Basket.

Sara e’ una giovane playmaker classe 1999 che con la Rainbow, nonostante la sua giovane eta’, ha gia’ disputato diversi campionati di serie B; Sara ha buone doti atletiche, ottimi tempi e visione di gioco, e grandi capacita’ difensive, oltre a innate doti caratteriali che la rendono una ragazza grintosa ma sempre molto lucida. Il suo trasferimento a Roma per motivi di studio non e’ sfuggito agli scout Dinamo che non si sono lasciati sfuggire l’occasione di cooptarla per provare a dare quel quid in piu’ che a volte ancora manca alla prima squadra femminile di coach Ludovisi per portare a casa le partite piu’ tirate e spigolose.

Se e’ vero quel che dice quel vecchio proverbio “ chi ben comincia…” il 2020 dovrebbe essere, come per i vini, una buona annata in casa Dinamo !!