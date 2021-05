Basket Ladispoli, Under 13 Dinamo all'esordio - Terzo Binario News

Riceviamo e pubblichiamo

Continua irrefrenabile l’attivita’ sportiva giovanile della Pallacanestro Dinamo: dai primi di aprile, dopo un’interruzione di circa un mese, sono ricominciate le sessioni di attivita’ motoria e funzionale all’aperto nei campetti di Via Firenze dedicate a bambini e bambine dai 5 agli 11 anni , e la partecipazione sempre numerosa dei nostri miniatleti e di nuove leve che vengono a provare dimostrano quanto voglia c’e’ da parte di tutti di respirare aria buona e divertirsi in un ambiente che piu’ “sano” non si puo’ !!

I nostri Under 13 invece, che non si sono mai fermati appartenendo a una categoria definita come di preminente interesse nazionale, sono alle rifiniture finali prima dell’esordio in campionato: gia’ di per se questo e’ da considerare un traguardo, atteso tutto l’anno, che i piu’ volenterosi hanno preparato allenandosi anche sotto la pioggia e con il freddo quando a Novembre e Dicembre scorso neanche loro potevano entrare al chiuso di una palestra. La societa’ e’ poi recentemente riuscita a indirizzare e risolvere anche l’ultimo imprevisto ostacolo che si era improvvisamente frapposto in questo lungo cammino di avvicinamento al campionato, ovvero l’indisponibilita’ della palestra Melone trasformata inopinatamente in mensa, e ora quindi testa e cuore possono essere tutte a Formello dove questa settimana i nostri ragazzi esordiranno contro i pari eta’ del Basket Parco di Veio.

Forza ragazzi, forza Dinamo, comunque vada sara’ un successo !! Let’s go Dinamos !!!