Basket femminile, tra Dinamo Ladispoli e Tirreno Santa Marinella l’alleanza è fatta - Terzo Binario News

A partire dalla prossima stagione agonistica le squadre giovanili dell’under 20 e quella di C nasceranno dalla collaborazione fra le due società

Importante novità nel basket locale con l’alleanza fra la Dinamo Ladispoli e la Tirreno di Santa Marinella, per quanto riguarda il settore femminile. A partire dalla prossima stagione agonistica le squadre giovanili dell’under 20 e quella di C femminile della Dinamo nasceranno dalla collaborazione con la Tirreno.

In sostanza, i gruppi saranno uniti e l’Under 20 parteciperà al campionato di categoria con i colori della Tirreno, mentre la serie C manterrà il nome Dinamo. Nell’accordo è anche prevista la possibilità, in caso di qualificazione, di disputare le partite di playoff nel palazzetto dello sport di Santa Marinella, che con oltre mille posti a disposizione consentirebbe, viste le attuali normative anti Covid, anche la partecipazione ‘distanziata’ dei sostenitori del basket locale, sempre più numerosi.

La Tirreno Basket nasce dal sodalizio di due tra le più affermate realtà locali del territorio a nord di Roma: il Santa Marinella Basket, società storica con oltre 50 anni di attività, del presidente Massimo Baraldi e il Basket Pyrgi del presidente Andrea Pierosara; in particolare per quello che riguarda il settore femminile la storia di Santa Marinella è di rilievo nazionale, con ripetute partecipazioni ai campionati di serie B, A2 e Coppa Italia.

Queste le parole del presidente Dinamo, Luigi Fois: “Per la Dinamo è un onore e un privilegio poter avviare questo progetto di collaborazione, che nasce con la speranza di poter contribuire fattivamente alla crescita del movimento cestistico femminile sul territorio; vogliamo che ci siano dei riferimenti quanto più possibile chiari, visibili e accessibili per tutte le ragazze già appassionate o che vogliano provare a cimentarsi con il gioco del basket, e con il Presidente Baraldi c’è stata subito grande sintonia di intenti. Per quello poi che riguarda in particolare la prima squadra, a questo punto sognare un futuro da protagonisti è più che lecito”.