Basket, Ciprigno nuovo direttore operativo della Dinamo Ladispoli - Terzo Binario News

La Pallacanestro Dinamo continua a crescere, con la prima squadra impegnata nel raggiungimento dei playoff per la serie D (attualmente seconda in classifica nel girone di qualificazione), 5 squadre senior e giovanili impegnate in campionati federali o di enti di promozione sportiva e 3 diversi gruppi minibasket da gestire, attivita’ come il coordinamento degli impegni dei coach, la definizione delle priorita’ e la condivisione delle risorse a disposizione degli stessi, sono diventate tutte fattori critici di successo.

Il Presidente Luigi Fois ha quindi ufficializzato ieri il nuovo Direttore Operativo della societa’, l’Ing. Andrea Ciprigno.

“Andrea come tutti qui alla Dinamo e’ un grande appassionato di basket, con pluriennali esperienze pregresse importanti sia a livello manageriale sia tecnico, in campionati giovanili e senior molto importanti. Se a tutto cio’ si aggiungono le spiccate doti di analisi, sintesi e pianificazione che Andrea possiede, e’ presto detto che l’uomo che ci serviva e’ proprio lui.”

“Avevamo gia’ provato in passato a portare a bordo Andrea” ha continuato il Direttore Generale Dott. Biagio Camicia “ma fino ad oggi non eravamo riusciti a concretizzare la cosa; ragioni professionali contingenti non avrebbero consentito ad Andrea di dedicare il tempo necessario per fare bene il lavoro alla Dinamo. Alla Dinamo del resto se facciamo una cosa la dobbiamo fare bene, altrimenti non la facciamo proprio; tutto lo staff ha sempre ben chiaro questo concetto, che il nostro Presidente ci ripete in continuazione come un mantra.”

“Ora finalmente c’e’ stata l’opportunita’ per avere Andrea nei nostri quadri manageriali, nel ruolo di Direttore Operativo avra’ la responsabilita’ di supervisionare il funzionamento quotidiano dei diversi gruppi di allenamento al fine di risolvere eventuali problemi organizzativi legati alla logistica o alle facility in generale, garantira’ le relazioni con l’intera comunità sportiva Dinamo (coach, atleti, genitori, tifosi) al fine di garantire il buon funzionamento di tutto l’ecosistema societario, ma soprattutto dovra’ individuare le opportunità migliori per la crescita dei nostri atleti o per il reclutamento dei nuovi.”

Questo il commento a caldo del nuovo Direttore Operativo, l’ing. Andrea Ciprigno : “Il progetto Dinamo e’ sfidante, per certi versi visionario, e il recente accordo con l’Eurobasket Roma, societa’ professionistica di serie A2 ne e’ la testimonianza. Io spero di poter dare il mio contributo per lo sviluppo di questa associazione, essendo tra l’altro alla vigilia di un evento storico, sportivamente parlando, per Ladispoli, la nostra citta’: l’inaugurazione, ormai prossima, del nuovo Palazzetto dello Sport che rappresenta un’opportunita’ per l’intera comunita’ sportiva ladispolana. Alla Dinamo siamo tutti convinti che il Palazzetto sia la risorsa ottimale per una crescita strutturata ed armonica del movimento sportivo in generale e cestistico in particolare”.

Buon lavoro quindi al nuovo Direttore Operativo, buon lavoro a tutta la Dinamo.