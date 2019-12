Basket, bella settimana pre-natalizia per la Dinamo - Terzo Binario News

Quella appena trascorsa e’ stata forse la settimana piu’ importante dell’anno per la Dinamo, sicuramente la piu’ emozionante; hanno infatti finalmente fatto il loro esordio in partite di campionato le categorie minibasket targate ITInCasa Ladispoli degli Esordienti (bambini e bambine del 2008 e 2009) e degli Aquilotti (2009 e 2010), con i primi che hanno giocato in casa contro il Pyrgi Civitavecchia e i secondi che sono andati a far visita ai pari eta’ di Cerveteri.

Seppur, ovviamente, in queste categorie il risultato finale e’ l’ultima delle cose che conta, le partite sono stato un vero e proprio spettacolo, bellissimo, emozionante e molto divertente; sono state tutte partite combattute, intense, grandi lotte sotto canestro e tanto dinamismo con corse da una parte all’altra del campo, con i bambini che gioivano o “soffrivano” per ogni canestro fatto o subito, ma vederli poi tutti comunque soddisfatti, abbracciati e sorridenti a fine gara e’ sempre “magico”, una di quelle cose che fa apprezzare e gustare il vero piacere dello sport.

E’ sempre incredibile constatare le diverse abilita’ e capacita’ di crescita di ogni bambino, vere e proprie “spugne” nei processi di apprendimento, certo ognuno con i suoi tempi e le sue pecularieta’, ma tutti stupefacentemente simili nella loro voglia di fare e capacita’ di entusiasmarsi per le cose che piu’ gli piacciono; semplicemente fantastici !!!

Con il nuovo anno poi tocchera’ anche alle piu’ piccole e piccoli cimentarsi nei tornei dedicati alle categorie Scoiattoli (nati 2011 e 2012) e Pulcini (2013 e 2014), che andranno cosi’ a completare il quadro del settore minibasket Dinamo che quest’anno ha visto una crescita esponenziale dei propri iscritti, arrivati a superare quota 70; niente male veramente per una societa’ nata solo 2 anni fa.

Forse parte del merito di questa crescita (oltre ai genitori che ripongono la loro fiducia nello staff Dinamo) va anche all’ “esempio” che danno i senior del CSI Open e della Promozione maschile o all’impegno che dimostrano le ragazze della C Femminile targate Istituti Atlante; proprio queste ultime sabato scorso hanno chiuso la loro prima parte di stagione disputando forse la loro migliore partita contro la capolista romana Team Up, purtroppo perdendo di soli 5 punti ma dando prova che l’accesso alla seconda fase e’ una sfida assolutamente alla loro portata, ancora un piccolo sforzo in termini di intensita’ e concentrazione continua per tutti i 40 minuti e le cose belle da vivere e commentare arriveranno presto.

Ora piccola sosta natalizia per tutti, sperando in un anno nuovo ancora migliore; Buone Feste !