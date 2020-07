Basket, Arisi nuovo coach della Dinamo Ladispoli maschile - Terzo Binario News

La prossima settimana ci sarà la presentazione ufficiale delle prime squadre nei giardini della sede del premium partner Istituti Privati Atlante

È Francesco Arisi il nuovo coach della Pallacanestro Dinamo maschile di Ladispoli nel campionato di Promozione. La prossima settimana ci sarà la presentazione ufficiale delle prime squadre Dinamo femminile e maschili. L’evento si terrà nei giardini della prestigiosa sede del premium partner Istituti Privati Atlante.

Arisi, laureato in filosofia, seppur molto giovane può già vantare un’esperienza pluriennale molto significativa che lo ha visto protagonista in diverse affermate realtà sportive del territorio quali Basket San Michele di Cerenova, Bracciano Basket e RIM Sport Cerveteri.

“È proprio parlando qualche tempo fa con uno dei dirigenti della RIM, a proposito di una possibile forma di collaborazione, che è venuto fuori il nome di Francesco”, dice il presidente della Dinamo Luigi Fois. “Io a dire il vero fino a quel momento non lo conoscevo, i miei collaboratori invece me ne hanno parlato subito molto bene, come di una persona seria e molto appassionata, un amante ma anche uno studioso del basket, e in effetti già dal primo colloquio ho avuto la netta sensazione che Francesco potesse essere una ‘scommessa’ vincente: idee chiare, strutturato, buone capacità relazionali e comunicative, grande lavoratore sul campo e fuori uno così, con i giocatori giusti a disposizione, non può che avere successo”.

“Ci siamo contaminati a vicenda, con l’entusiasmo di chi non ha paura delle sfide, ma anzi proprio da quelle trova energia e stimoli nuovi. Su questi presupposti l’accordo alla fine è stato facile, e ringrazio quindi Francesco per aver accettato l’incarico, che certamente non sarà facile: la Dinamo è una società ambiziosa, quest’anno gli obiettivi tecnici sono molto sfidanti, inoltre c’è l’incognita Covid con dei protocolli di contenimento che quantomeno cambieranno ritmi e frequenze di allenamento, ma Francesco sa che potrà lavorare nella massima autonomia e con serenità, il committment societario sarà massimo e noi stiamo comunque andando avanti cercando di costruire un organico all’altezza, con il giusto mix di esuberanza giovanile e sana esperienza”.

Francesco Arisi sarà affiancato da Leonardo Ludovisi (assistant Coach) e da Francesco Gianfreda (preparatore atletico) che assicureranno il necessario supporto soprattutto nelle fasi iniziali di questa nuova avventura sportiva.